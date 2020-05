Pri sobášoch v obradnej sieni môže byť po novom desať ľudí

Prešov 5. mája (TASR) – Mesto Prešov pre epidémiu nového koronavírusu zrušilo termíny občianskych slávností do odvolania. Pri sobášoch v obradnej sieni však po novom môže byť do desať ľudí. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Plánované svadby sa v meste od pondelka realizujú v počte do desať ľudí a za prítomnosti sobášiaceho a matrikárky.



"Zvyšujeme tak počet osôb, ktoré môžu byť prítomné na obrade oproti pôvodnému obmedzeniu. Každý zúčastnený na obrade musí mať povinne ochranné rúško a obrad sa uskutoční bez podania rúk," uviedla Šitárová.



Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s hrozbou šírenia ochorenia COVID-19 sa termíny slávností uvítania detí do života a osláv životných jubileí až do odvolania rušia.



"O obnovení termínov občianskych slávností budeme priebežne informovať v závislosti od vývoja situácie," dodala Šitárová.