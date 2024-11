Prešov pri tvorbe rozpočtu vyčísľuje dosahy konsolidačných opatrení

Prešov 4. novembra (TASR) - Príjmy mesta Prešov vzhľadom na opatrenia vlády nebudú dostatočne vysoké, aby dokázalo naplniť aktivity v rozsahu roka 2024 aj v roku 2025. Pri zostavovaní budúcoročného rozpočtu sa podľa hovorcu mesta Prešov Michala Hudáka snažia okrem iného vyčísliť, aké dosahy im spôsobí zavedenie transakčnej dane a zmeny v DPH.



Ako povedal pre TASR, v zmysle legislatívy sa práce na rozpočte začínajú už v máji. "Odvtedy došlo k viacerým legislatívnym zmenám. Musíme preto začať pracovať na zostavovaní rozpočtu odznova. Hovoríme najmä o zmene školskej legislatívy, ale zásadnú zmenu priniesol aj konsolidačný balík, teda napríklad transakčná daň. Dosah bude mať aj zmena DPH a zvyšovanie sociálnych benefitov pre zamestnancov v štátnej správe," uviedol Hudák.



Problematické je pre nich podľa jeho slov aj to, že štát doteraz nezverejnil kalkuláciu dosahov týchto opatrení, teda koľko peňazí im ubudne. "Nemáme k dispozícii ani odhad rozsahu podielových daní, ktoré mestá a obce v nasledujúcom roku dostanú," skonštatoval Hudák.



"V súčasnosti vieme zatiaľ aspoň naceniť výdavkovú časť rozpočtu, keď bude jasná aj tá príjmová, budeme vidieť, kde musíme zásadným spôsobom škrtať. Už teraz je nám však jasné, že príjmy vzhľadom na všetky tieto opatrenia vlády nebudú dostatočne vysoké, aby sme dokázali naplniť aktivity v rozsahu roka 2024 aj v roku 2025," vysvetlil.



Čo sa týka zavedenia transakčnej dane a zmeny v DPH, len v prípade Dopravného podniku mesta Prešov už odhadujú, že náklady sa navýšia o 200.000 eur až 400.000 eur. "Aj z tohto dôvodu si aktuálne nemôžeme dovoliť rozširovať bezplatnú prepravu na ďalšie skupiny obyvateľstva a rovnako nebude možné nepristúpiť k zvýšeniu jednorazového cestovného. Dobrou správou je, že to neovplyvní súčasný benefit pre mládež a seniorov s trvalým pobytom v meste Prešov a k výrazným zmenám nedôjde ani pri časových predplatných lístkoch," povedal Hudák.



"Samozrejme, nás tieto nové zmeny budú stáť rádovo v státisícoch eur napríklad aj pri kosení a údržbe mesta, keďže Technické služby mesta Prešov sú akciovou spoločnosťou a sú platcami DPH," doplnil hovorca mesta.



"Mestský úrad má na základe všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta povinnosť každý rok prepočítať predpokladané náklady na nakladanie z odpadmi, ako aj vypočítať, ako by sa mala upraviť výška miestnych daní vzhľadom na vývoj priemernej mzdy a výkonu ekonomiky SR," povedal Hudák, s tým, že o prípadných zmenách potom rozhodne poslanecký zbor mesta.



Mestu sa podľa neho podarilo ozdraviť verejné financie a znížiť svoj dlh, čo im umožnilo čerpať finančné zdroje vo forme úveru. "Tie budeme využívať nielen na dokončenie rozbehnutých projektov, ako napríklad Futbal Tatran Arény, ale budeme vďaka úveru môcť realizovať aj eurofondové projekty, pri ktorých je potrebná finančná spoluúčasť mesta. Aktuálne preto mesto neuvažuje o pozastavení investičných projektov alebo nečerpaní z eurofondov," dodal Hudák.