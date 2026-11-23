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Prešov prijíma nominácie na najúspešnejších športovcov roka 2026
O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne odborná komisia na základe zaslaných návrhov.
Autor TASR
Prešov 23. novembra (TASR) - Mesto Prešov vyhlásilo anketu o najúspešnejších športovcov a športové kolektívy za rok 2026. Športové kluby aj široká verejnosť môžu zasielať nominácie do 6. decembra. Ocenenia udelia v štyroch kategóriách, a to Najúspešnejší športovec roka, Športové družstvo roka, Mládežnícke družstvo roka a Mládežnícky talent roka. O víťazoch rozhodne odborná komisia na základe dosiahnutých športových výsledkov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
„Nominácie je možné poslať do 6. decembra 2026 na e-mailovú adresu [email protected]. V nominácii je potrebné uviesť príslušnú kategóriu, meno a priezvisko športovca, názov klubu a najvýznamnejšie úspechy jednotlivca či klubu, ktoré dosiahol v tomto roku,“ uviedla Šitárová.
O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne odborná komisia na základe zaslaných návrhov. Pri jednotlivcoch sa bude brať do úvahy účasť a umiestnenie na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, majstrovstvách Slovenska či na svetových pohároch. Pri družstvách sa bude brať do úvahy účasť a umiestnenie v domácich dlhodobých súťažiach či účasť v európskych pohárových súťažiach.
„Nominácie je možné poslať do 6. decembra 2026 na e-mailovú adresu [email protected]. V nominácii je potrebné uviesť príslušnú kategóriu, meno a priezvisko športovca, názov klubu a najvýznamnejšie úspechy jednotlivca či klubu, ktoré dosiahol v tomto roku,“ uviedla Šitárová.
O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne odborná komisia na základe zaslaných návrhov. Pri jednotlivcoch sa bude brať do úvahy účasť a umiestnenie na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, majstrovstvách Slovenska či na svetových pohároch. Pri družstvách sa bude brať do úvahy účasť a umiestnenie v domácich dlhodobých súťažiach či účasť v európskych pohárových súťažiach.