Prešov prijíma žiadosti o dotácie, termín je do 1. marca
Autor TASR
Prešov 9. januára (TASR) - Mesto Prešov zverejňuje výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a v sociálnej oblasti. Je možné o ňu požiadať do 1. marca. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Ako uviedla, v oblasti kultúry mesto poskytuje dotácie na podporu kultúrnych podujatí a na podporu činnosti kultúrnych subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry. „V oblasti športu poskytuje dotácie na podporu činnosti športových klubov, na športové podujatia pre deti a mládež a iné športové podujatia. V sociálnej oblasti poskytuje dotácie na činnosť aj podujatia, aktivity zamerané výhradne na sociálnu pomoc, podporu zdravia a sociálneho kontaktu,“ povedala Šitárová.
Žiadosti o poskytnutie dotácie pre každú oblasť môžu byť podávané na príslušných formulároch najneskôr do 1. marca (vrátane). Formuláre sú dostupné na webstránke mesta. V roku 2025 mesto Prešov podľa nej takto podporilo 161 rôznych subjektov celkovou sumou 333.250 eur.
Oblasť kultúry samospráva podporila sumou 80.000 eur, ktorá bola rozdelená medzi 64 žiadateľov. Z toho 17 žiadostí bolo zameraných na činnosť kultúrnych subjektov a 47 žiadostí na podporu kultúrnych podujatí.
Na podporu športu bolo vyčlenených 230.000 eur, ktoré smerovali k 78 subjektom. Z tohto počtu bolo 40 žiadostí určených na činnosť mládežníckych športových kolektívov a 38 žiadostí na podporu organizácie športových podujatí.
V sociálnej oblasti mesto v roku 2025 podporilo 19 subjektov v celkovej výške 23.250 eur.
Podmienky poskytovania dotácií ustanovuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov.
