Prešov 3. februára (TASR) - Mesto Prešov prijíma žiadosti o umiestnenie letných terás na tohtoročnú sezónu v celom meste. Žiadosti je podľa radnice potrebné doručiť čo najskôr, minimálne 30 dní pred požadovaným termínom užívania verejného priestranstva. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Ako povedala, žiadosť je možné podať prostredníctvom Klientskeho centra na Jarkovej ulici v Prešove. Je potrebné k nej priložiť všetky požadované aktuálne podklady. Formulár žiadosti sa nachádza na webstránke mesta www.presov.sk.



"Umiestnenie exteriérových sedení na území mesta Prešov je povolené pre zariadenia spoločného stravovania (gastroprevádzky a kaviarne) od 1. apríla do 11. novembra. Prenosné a dočasné zariadenia sezónnych letných exteriérových sedení a terás sa umiestňujú len do 11. novembra z dôvodu realizácie zimnej údržby," vysvetlila Šitárová.



Žiadatelia musia k žiadosti doložiť právoplatné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Všetky novovzniknuté prevádzky majú povinnosť umiestnenie exteriérových sedení a terás nahlásiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove. Exteriérové sedenia a terasy sa nepovoľujú na plochách verejnej zelene.



"Žiadatelia môžu umiestniť exteriérové sedenia a terasy až na základe súhlasu vlastníka plôch - vydaného právoplatného rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, respektíve povolenia na záber verejného priestranstva na území mesta," doplnila Šitárová.



Sadzba za umiestnenie letných terás je na Hlavnej ulici desať centov za štvorcový meter na deň. Na ostatných uliciach a plochách mesta je to 19 centov za štvorcový meter na deň. Žiadatelia musia mať vyrovnané všetky pohľadávky voči mestu Prešov.