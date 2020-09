Primátorka Prešova sa prihovorila školákom cez sociálne siete

Prešov 2. septembra (TASR) – Nový školský rok sa v Prešove v stredu začal vo všetkých 12 základných školách, 20 materských školách, troch základných umeleckých školách a ABC centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Primátorka Prešova Andrea Turčanová sa prihovorila školákom prostredníctvom sociálnych sietí. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



Ako povedala vo svojom príhovore, keďže nový koronavírus ešte stále nie je pod kontrolou a v školách platia sprísnené bezpečnostné pravidlá, nemôže sa zúčastniť otvorenia školského roka osobne. Preto zvolila príhovor cez internet.



„Zvykne sa hovoriť, že prázdniny zbehli ako voda a ja mám pocit, že ani tento raz to nebolo inak. Verím, že máte množstvo zážitkov, o ktoré sa chcete podeliť so svojimi spolužiakmi, na ktorých ste sa iste už tešili. Zároveň stojíte na prahu nového školského roka, ktorý predstavuje ďalšiu etapu vášho života. Tento rok však bude iný ako tie predošlé. Niektorí z vás si už v júni vyskúšali vyučovanie s rúškami a je nemenej dôležité, aby ste ich nosili aj teraz. Platí to predovšetkým pre starších žiakov, ktorí majú nosenie rúšok povinné. Nezabúdajte však ani dodržiavať potrebnú hygienu a byť ohľaduplní k sebe aj k vašim učiteľkám a učiteľom," uviedla Turčanová a žiakom zaželala veľa úspechov a spokojnosti z dosiahnutých výsledkov.



Ako ďalej povedal Tomek, v každej škole sú zavedené sprísnené hygienické opatrenia v zmysle usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



„Celkovo do prešovských škôl nastúpilo spolu 7082 žiakov, z toho 794 prvákov a 2158 škôlkarov," dodal Tomek.



Rezort školstva pripravil pre školy a školské zariadenia manuály, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. Odporúčané pravidlá mesto Prešov podľa jeho slov v plnej miere zavádza do praxe, pričom školská dochádzka je od septembra povinná. Viac informácií nájdu záujemcovia na webstránke mesta.