Prešov 29. decembra (TASR) - Mesto Prešov pripomína pravidlá používania pyrotechnických výrobkov a ohňostroja počas roka. Od 2. januára 2024 je používanie výrobkov kategórií F2 a F3 celoročne zakázané, s výnimkou novoročných osláv. Na ich používanie počas roka je potrebný písomný súhlas mesta Prešov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Medzi pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 sú zaradené napríklad petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy.



"Tieto pyrotechnické výrobky je možné, na základe zákonnej výnimky, používať počas novoročných osláv, teda na Silvestra a Nový rok - 31. decembra od 20.00 do 24.00 h a 1. januára od 00.00 do 02.00 h," uviedla Šitárová.



Ako povedala, môžu sa však používať len na miestach v minimálnej vzdialenosti 250 metrov od zariadení a lokalít, ako sú nemocnice, liečebne, hospice, domovy ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb, karanténne stanice, rovnako útulky a záchranné centrá pre zvieratá, veterinárne kliniky, registrované chovné zariadenia, zoologické záhrady a ďalšie.



"Od 2. januára do 30. decembra je možné používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 na území mesta Prešov iba s predchádzajúcim súhlasom mesta, na základe písomnej žiadosti a po uhradení správneho poplatku vo výške 50 eur. Žiadosť musí občan podať najneskôr 15 pracovných dní pred plánovaným použitím výrobkov," doplnila referentka.



Ohňostroj na území mesta Prešov môže realizovať len oprávnená osoba alebo osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydaný súhlas mesta Prešov. Vzor žiadosti, ako aj odkaz na mapu lokalít, v ktorých je používanie pyrotechnických výrobkov zakázané, sú zverejnené na webstránke mesta.