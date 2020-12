Prešov aj počas pandémie pripraví štedrú večeru pre osamelých seniorov

Prešov 9. decembra (TASR) - Mesto Prešov v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK) tieto Vianoce opäť pripraví štedrú večeru pre osamelých seniorov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"Pre hrozbu šírenia ochorenia COVID-19 sa tradičná štedrá večera seniorov za jedným stolom spoločne s vedením mesta, žiaľ, nemôže uskutočniť tak, ako je zvykom. Štedrú večeru im mesto pripraví v spolupráci so SČK - územným spolkom Prešov a doručí ju priamo do ich príbytkov vrátane sladkého prekvapenia," povedala Šitárová.



Seniori, ktorí žijú sami a majú záujem o štedrú večeru, sa môžu do 16. decembra nahlásiť telefonicky na číslach 051/3100 553 alebo 051/3100 554, referáte starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov Mestského úradu v Prešove, prípadne e-mailom na maria.pervanova@presov.sk alebo jana.zakarovska@presov.sk.



Mesto podľa Šitárovej osloví aj jednotlivé organizácie pôsobiace na území mesta Prešov, aby seniorov informovali o tejto možnosti.



Osamelým seniorom a rodinám v núdzi mesto rozdelí 250 kilogramov potravín, ktoré sa im v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska počas víkendu (5. – 6. decembra) v rámci mikulášskej zbierky Potrebujeme sa – Staň sa aj ty Mikulášom podarilo vyzbierať.