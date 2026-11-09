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Prešov pripravuje školenia o zvládaní konfliktov pre zamestnancov škôl
Pripravované prednášky prepoja teoretické východiská bezpečnosti v školskom prostredí s praktickými ukážkami deeskalačných techník.
Autor TASR
Prešov 9. novembra (TASR) - Zamestnanci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov sa budú učiť, ako rozpoznať rastúce napätie a upokojiť konflikt. Súčasťou školení budú praktické ukážky. Vzdelávanie nadviaže na októbrové stretnutie, na ktorom riaditelia škôl a školských zariadení so zástupcami polície, krízového riadenia a IPčka diskutovali o tom, koho v prípade ohrozenia kontaktovať a kto zodpovedá za jednotlivé kroky. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
„Bezpečnosť našich detí je pre nás prioritou. Preto považujem za dôležité venovať sa prevencii, posilňovať pripravenosť škôl a spoluprácu s odborníkmi. Chceme, aby naši riaditelia a učitelia vedeli včas rozpoznať riziko, mali jasné postupy a mohli sa spoľahnúť na podporu mesta aj príslušných inštitúcií,“ uviedol pri otvorení októbrového stretnutia primátor mesta Prešov František Oľha.
Na pracovné stretnutie nadviaže v najbližšom období vzdelávanie určené všetkým školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Pripravované prednášky prepoja teoretické východiská bezpečnosti v školskom prostredí s praktickými ukážkami deeskalačných techník. Pozornosť sa sústredí na rozpoznávanie rastúceho napätia, komunikáciu v konfliktných situáciách a možnosti upokojenia situácie skôr, než prerastie do závažnejšieho incidentu.
Zámerom je podľa Hudáka posilniť istotu zamestnancov pri zvládaní náročných situácií, schopnosť primerane reagovať a rozpoznať hranicu, keď je potrebné privolať odbornú pomoc. Praktická príprava bude dopĺňať preventívne metódy vo vzťahu k mimoriadnym situáciám a krízové postupy škôl.
Mesto Prešov zároveň spolupracuje aj na príprave návrhov legislatívnych úprav, do tejto spolupráce prináša skúsenosti zriaďovateľa aj potreby, ktoré pomenúvajú samotné školy. Za dôležité považuje jasné kompetencie a účinné možnosti postupu v situáciách závažného ohrozenia bezpečnosti, pri zachovaní práv detí a dostupnosti potrebnej odbornej podpory.
„Súčasťou riešenia musia byť aj podmienky na zabezpečenie školských priestorov, kontrola vstupov, primerané technické vybavenie a finančné zdroje na potrebné opatrenia. Mesto zároveň spolupracuje s partnermi na príprave zapojenia do výzvy na podporu kamerových systémov, pričom vybrané pilotné školy už v týchto dňoch pristupujú k ich realizácii z mestského rozpočtu,“ doplnil Hudák s tým, že bezpečnosť detí a zamestnancov je pre mesto Prešov dlhodobou prioritou, preto prepája prevenciu, praktickú prípravu, zabezpečenie priestorov a systémové riešenia.
„Bezpečnosť našich detí je pre nás prioritou. Preto považujem za dôležité venovať sa prevencii, posilňovať pripravenosť škôl a spoluprácu s odborníkmi. Chceme, aby naši riaditelia a učitelia vedeli včas rozpoznať riziko, mali jasné postupy a mohli sa spoľahnúť na podporu mesta aj príslušných inštitúcií,“ uviedol pri otvorení októbrového stretnutia primátor mesta Prešov František Oľha.
Na pracovné stretnutie nadviaže v najbližšom období vzdelávanie určené všetkým školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Pripravované prednášky prepoja teoretické východiská bezpečnosti v školskom prostredí s praktickými ukážkami deeskalačných techník. Pozornosť sa sústredí na rozpoznávanie rastúceho napätia, komunikáciu v konfliktných situáciách a možnosti upokojenia situácie skôr, než prerastie do závažnejšieho incidentu.
Zámerom je podľa Hudáka posilniť istotu zamestnancov pri zvládaní náročných situácií, schopnosť primerane reagovať a rozpoznať hranicu, keď je potrebné privolať odbornú pomoc. Praktická príprava bude dopĺňať preventívne metódy vo vzťahu k mimoriadnym situáciám a krízové postupy škôl.
Mesto Prešov zároveň spolupracuje aj na príprave návrhov legislatívnych úprav, do tejto spolupráce prináša skúsenosti zriaďovateľa aj potreby, ktoré pomenúvajú samotné školy. Za dôležité považuje jasné kompetencie a účinné možnosti postupu v situáciách závažného ohrozenia bezpečnosti, pri zachovaní práv detí a dostupnosti potrebnej odbornej podpory.
„Súčasťou riešenia musia byť aj podmienky na zabezpečenie školských priestorov, kontrola vstupov, primerané technické vybavenie a finančné zdroje na potrebné opatrenia. Mesto zároveň spolupracuje s partnermi na príprave zapojenia do výzvy na podporu kamerových systémov, pričom vybrané pilotné školy už v týchto dňoch pristupujú k ich realizácii z mestského rozpočtu,“ doplnil Hudák s tým, že bezpečnosť detí a zamestnancov je pre mesto Prešov dlhodobou prioritou, preto prepája prevenciu, praktickú prípravu, zabezpečenie priestorov a systémové riešenia.