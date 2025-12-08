< sekcia Regióny
Prešov pripravuje štedrú večeru pre osamelých seniorov

Autor TASR
Prešov 8. decembra (TASR) - Mesto Prešov pripravuje štedrú večeru pre osamelo žijúcich seniorov. V spolupráci so Slovenským Červeným krížom - Územným spolkom Prešov im ju dovezie 24. decembra až domov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Ako uviedla, seniori, ktorí žijú sami a majú záujem o túto štedrú večeru, sa môžu nahlásiť na oddelení starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov Mestského úradu Prešov do 15. decembra. Kontakty sú zverejnené na webstránke mesta. Počet miest je podľa Šitárovej obmedzený.
Mesto zároveň vyzýva všetkých občanov, ktorí vo svojom okolí poznajú osamelo žijúcich seniorov, aby o nich dali radnici vedieť a priniesli tak na Vianoce radosť tým, ktorí to potrebujú.
