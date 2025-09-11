< sekcia Regióny
Prešov pripravuje v rámci Európskeho týždňa mobility viaceré aktivity
Autor TASR
Prešov 11. septembra (TASR) - Mesto Prešov pripravuje v rámci Európskeho týždňa mobility (ETM) v dňoch 16. až 22. septembra viaceré aktivity pre deti i dospelých. Jeho cieľom je podporovať udržateľnú dopravu a motivovať ľudí k využívaniu verejnej dopravy a v tomto roku je zameraný na tému Mobilita pre všetkých. TASR o tom informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová.
„Pre malých umelcov je pripravená výtvarná súťaž rozdelená do dvoch kategórií: pre deti do šesť rokov a pre deti do 12 rokov. Úlohou je vytvoriť kresbu na tému Cestuj zdravšie vo svojom meste. Súťaž prebieha od 8. septembra do 15. októbra a môžu sa do nej zapojiť aj základné a materské školy. Hotové výkresy je potrebné odovzdať do schránok, ktoré sú umiestnené na Mestskom úrade v Prešove alebo v zákazníckom centre Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) na Weberovej ulici,“ uviedla Šitárová.
V pondelok (22. 9.), počas takzvaného Dňa bez áut, môžu všetci cestujúci v prvom tarifnom pásme cestovať prešovskou MHD bezplatne.
DPMP okrem toho ponúka cestujúcim novinku. Počas ETM bude možné získať bezkontaktnú čipovú kartu na MHD bezplatne. Podmienkou bude zakúpenie si akéhokoľvek časového predplatného cestovného lístka v minimálnej hodnote 19 eur na predajnom mieste na Weberovej ulici. Táto zvýhodnená ponuka platí iba pre tých cestujúcich, ktorí ešte nevlastnia bezkontaktnú čipovú kartu.
Počas Dňa bez áut od 12.00 h do 18.00 h bude na Hlavnej ulici pred budovou Mestského úradu v Prešove možné nechať si skontrolovať a nastaviť svoj bicykel.
„Súčasťou ETM budú aj aktivity na všetkých materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Deti a žiaci budú hravou formou vedení k pohybu a uvedomelému spôsobu dopravy - absolvujú pešie vychádzky, jazdy zručnosti na bicykloch či kolobežkách aj aktivity na dopravných ihriskách, kde sa naučia základné pravidlá cestnej premávky. Triedy budú súťažiť, koľko žiakov príde do školy pešo, na bicykloch či kolobežkách v rámci výziev Ekošampióni mobility či Najeko trieda,“ priblížila Šitárová.
Súčasťou programu budú aj výtvarné zadania, diskusie o vplyve dopravy na životné prostredie, praktická dopravná výchova či prednášky v spolupráci s príslušníkmi mestskej polície v Prešove.
Aktivity počas ETM 2025 pripravilo mesto Prešov v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Prešov a IDS Východ.
