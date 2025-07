TRAGÉDIA NA PREŠOVSKEJ PROKURATÚRE: Zomrel príslušník stráže

Prešov 24. júla (TASR) - Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), ktorý bol nájdený v utorok (22. 7.) v priestoroch Krajskej prokuratúry v Prešove so strelným poranením hlavy, zomrel. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ZVJS Anna Bečková Ragasová.



„S hlbokým zármutkom potvrdzujeme, že náš kolega dňa 23. júla 2025 podľahol následkom zranení,“ povedala Bečková Ragasová.



K zraneniu 42-ročného príslušníka justičnej stráže došlo v utorok popoludní počas služobnej prestávky. Našli ho so strelným poranením hlavy v priestore vyhradenom pre príslušníkov ZVJS v budove Krajskej prokuratúry v Prešove. Ako informovala Krajská prokuratúra v Prešove, okolnosti a príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania. Podľa medializovaných informácií mal muž obrátiť zbraň proti sebe.