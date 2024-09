Prešov privítal viac ako 7600 školákov a viac ako 2500 škôlkarov

Prešov 2. septembra (TASR) - Prešovské materské a základné školy privítali v pondelok po letných prázdninách viac ako 7600 školákov a vyše 2500 škôlkarov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Nový školský rok 2024/2025 sa podľa nej začal pre 11 základných škôl, 19 materských škôl a jednu základnú školu (ZŠ) s materskou školou (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Ďalej pre tri základné umelecké školy (ZUŠ), konkrétne ZUŠ J. Pöschla, ZUŠ M. Moyzesa, ZUŠ Októbrová a ABC - Centrum voľného času.



"Celkovo 7632 školákov zasadlo do školských lavíc v 387 triedach v základných školách a materské školy privítali v 120 triedach spolu 2551 škôlkarov. Školákov čaká v novom školskom roku 190 vyučovacích dní a 27 dní prázdnin a sviatkov," uviedla Šitárová.



Dôležitý bude podľa nej okrem iného aj marec, v ktorom sa uskutoční takzvaný monitor - Testovanie 9. "V našom meste tak preverí vedomosti z vybraných predmetov vyše 700 deviatakov," povedala Šitárová.



Počet detí navštevujúcich školské kluby detí (ŠKD) je 2941, čo je o 119 detí viac v porovnaní so školským rokom 2023/2024.



Aj v tomto školskom roku sa budú žiaci vzdelávať v rámci mimoškolskej a záujmovej činnosti na troch základných umeleckých školách (ZUŠ), konkrétne ZUŠ M. Moyzesa, ZUŠ J. Pöschla a ZUŠ Októbrová, v ABC - Centre voľného času (CVČ), vrátane troch CVČ pôsobiacich pri ZŠ.



"V ZUŠ a CVČ zápisy pokračujú aj v septembri, v CVČ je možnosť zapísať sa do konca októbra, pričom počty z minulých rokov hovoria o stále stúpajúcom počte záujemcov. V minulom školskom roku sa vzdelávalo v troch ZUŠ 2123 žiakov, v 70 záujmových útvaroch v ABC CVČ trávilo svoj čas 829 členov a CVČ pri ZŠ využilo 629 členov," priblížila Šitárová.