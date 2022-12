V Prešove postupne sprístupňujú obyvateľom po požiari bytovky

Prešov 2. decembra (TASR) - Od piatka obyvateľom postupne sprístupňujú prvých 36 bytov obytného domu v Prešove, ktorý minulý týždeň vo štvrtok (24. 11.) zachvátil požiar. Na tlačovom brífingu v piatok popoludní o tom informoval primátor Prešova František Oľha spolu so zástupcami krízového štábu a mestskej polície. Uviedol, že všetky tieto byty majú opätovne sprevádzkovanú elektrinu, vodu, plynové rozvody a rozvody tepla.



V bytovom dome sa taktiež podarilo sprevádzkovať obidva výťahy. Obyvatelia druhej polovice bytov sa budú môcť nasťahovať až po vykonaní všetkých povinných revízií. Správca bytového domu predpokladá, že do časti z nich by sa mohli obyvatelia trvalo vrátiť v horizonte dvoch týždňov. V súčasnosti však v týchto bytoch môžu vykonávať sanačné a upratovacie práce.



"Bytový dom bude až do odvolania nepretržite strážený mestskou políciou. Stropné panely nad epicentrom požiaru je nevyhnutné trvalo zastabilizovať z dôvodu zabezpečenia statickej únosnosti stropu," priblížil Oľha. Náklady na dočasné stabilizovanie stropu financuje mesto, ktoré si ich bude následne refundovať prostredníctvom okresného úradu.







Mesto Prešov tiež zverejnilo na svojom webovom sídle číslo účtu určeného na pomoc obyvateľom dotknutým požiarom bytového domu na Prostějovskej ulici. Naň môžu súkromné alebo právnické osoby prispieť akoukoľvek finančnou sumou. Vyzbierané prostriedky budú v plnej výške poukázané na spoločný účet vlastníkov bytového domu, z ktorého budú následne prerozdelené medzi majiteľov bytov dotknutých požiarom.



Horieť začalo na ôsmom poschodí bytového domu vo štvrtok večer, pri požiari zahynuli dvaja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Primátor vyhlásil mimoriadnu situáciu, bolo nutné evakuovať približne 200 ľudí. Všetkých 72 bytov sa stalo dočasne neobývateľnými.