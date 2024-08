Prvým zástupcom primátora Prešova sa stal Ďurišin

Prešov 1. augusta (TASR) - Novým prvým zástupcom primátora mesta Prešov sa stal Martin Ďurišin. Nahradil Richarda Drutarovského, ktorý vo funkcii skončil k 31. júlu. Túto funkciu ponúkli najprv poslancovi a predsedovi poslaneckého klubu KDH v mestskom zastupiteľstve Rastislavovi Mochnackému. Primátor František Oľha tvrdí, že ho vymenovať nemôže, keďže nedokáže naplniť podmienky KDH.



Oľha uviedol, že Mochnackému ponúkli post v rámci korektnosti, ale aj so zohľadnením všetkých osobnostných a profesionálnych vlastností. KDH si však podľa primátora v rokovaniach presadilo viacero bodov nad rámec ich paritného zastúpenia v mestských štruktúrach.



Spolu s vymenovaním ich poslanca za viceprimátora mestský koordinačný výbor strany KDH podľa jeho slov požadoval, navyše, nielen post predsedu dozornej rady Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP), ale aj zisk ďalšieho miesta v mestskej rade, funkciu predsedu majetkovej komisie, ako aj záruku podpory ich návrhov v zastupiteľstve na odborníkov do štruktúr DPMP.



Boli to podľa slov primátora všetko podmienky, ktoré aj na úkor najsilnejšieho poslaneckého klubu v meste dokázali akceptovať a spoluprácu potvrdiť vymenovaním nového viceprimátora. "V čase, keď bola dohoda už na spadnutie, nás však mestský koordinačný výbor KDH zaskočil odpoveďou, v ktorej síce ponuku na vymenovanie Rastislava Mochnackého akceptoval, ale podmienil to novými rokovaniami o ďalších podmienkach, ktoré bližšie nešpecifikovali," vyhlásil Oľha. A podotkol, že práve z tohto dôvodu nedokáže Mochnackého vymenovať za prvého viceprimátora mesta.



"Boli sme pripravení sa dohodnúť, akurát sme potrebovali si ujasniť niektoré detaily budúcej spolupráce. Z toho dôvodu sme prekvapení z rýchlosti niektorých rozhodnutí. Dobré dohody potrebujú čas a upresnenie obsahu ďalších krokov," uviedol pre TASR Mochnacký.



Oľha skonštatoval, že Mochnackého vníma ako výbornú voľbu, nie však jedinú. "Pretože kvalitných ľudí a adeptov na tento post je, samozrejme, viac. Jedným z nich je aj poslanec Martin Ďurišin, ktorý túto ponuku prijal a stáva sa tak prvým zástupcom primátora," dodal.