Prešovský kraj otvára stredné školy v deviatich okresoch

Prešov 9. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v súvislosti s novými opatreniami vlády postupne otvára aj stredné školy. Na prezenčnú formu vyučovania prejde v tomto týždni približne 60 percent všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy. Kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zostávajú zatvorené školy v štyroch okresoch. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Prezenčné vyučovanie žiakov končiacich ročníkov sa od pondelka (8. 2.) postupne spúšťa na krajských školách v deviatich z trinástich okresov kraja. K utorku (9. 2.) je otvorených 27 stredných škôl, v stredu (10. 2.) pribudne ďalších 11 s tým, že do konca tohto týždňa by opätovne malo svoje brány otvoriť spomenutých 60 percent krajských škôl. Výnimkou sú štyri okresy Humenné, Snina, Medzilaborce a Vranov nad Topľou, kde boli zohľadnené odporúčania hygienikov a stredné školy zostali nateraz zatvorené.



"V kraji máme záujem vrátiť študentov do lavíc v priebehu maximálne týždňa na všetkých školách, kde to bude čo len trochu možné. Riadime sa nielen oficiálnymi usmerneniami, ale intenzívne komunikujeme aj s našimi riaditeľmi a miestnymi samosprávami, aby sme zabezpečili predovšetkým bezpečné fungovanie škôl," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Aj keď otváranie škôl a uvádzanie COVID automatu platného od pondelka (8. 2.) do praxe sprevádzalo podľa Jeleňovej viacero nejasností a komplikácií, školy i ich zriaďovateľ museli zvládnuť aj pomerne náročné povinné testovanie. V krajských školách bolo zabezpečené v spolupráci s už existujúcimi mobilnými odbernými miestami a pomohli aj samosprávy. Vlastnú iniciatívu vyvinul aj PSK.



"Zriadili sme aj vlastné mobilné odberné miesto, ktoré bude pripravené vykonávať testovanie tam, kde to bude potrebné. Odberné tímy plánujeme zriadiť aj v spolupráci s našimi zdravotníckymi školami v Prešove, Poprade a Humennom," doplnil Majerský s tým, že už počas uplynulej soboty otestovalo krajom zriadené MOM viac ako 700 žiakov a zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy.



Pri znovuotvorení stredných škôl kraj zohľadňoval výsledky víkendového testovania, záujem žiakov, ako aj pripravenosť jednotlivých škôl zvládnuť prezenčnú formu vyučovania.