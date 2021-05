Prešovský kraj spúšťa mobilné očkovanie v obciach kraja

Prešov 6. mája (TASR) – Prešovský samosprávny kraj spúšťa najbližší víkend výjazdovú očkovaciu službu. Dostať sa má k seniorom vo vyššom veku a ťažko zdravotne postihnutým obyvateľom kraja. Kraj túto novú službu sprístupňuje v úzkej spolupráci s miestnymi samosprávami. Zároveň v sobotu otvorí ďalšie, v poradí už piate veľkokapacitné očkovacie centrum (VKOC), a to v Bardejove. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



„Oceňujem aktívny prístup starostov, ktorí reagovali na náš dopytový prieskum a ktorí nám pomáhajú administratívne, priestorovo i logisticky pri všetkých nevyhnutných prípravách plynulého chodu očkovania. Verím, že takto spoločným úsilím podstatne zvýšime percento zaočkovanosti ľudí najohrozenejších skupín občanov, ktorí sa zatiaľ k vakcíne nedostali," uviedol predseda PSK Milan Majerský. Ako doplnil, výjazdová očkovacia služba by mala podľa doterajšieho prieskumu záujmu od obcí perspektívne zaočkovať do 13.000 obyvateľov kraja.



Výjazdové očkovanie bude prebiehať skupinovo, kde budú priorizovaní seniori vo vyššom veku, ktorí nemajú možnosť dostaviť sa do očkovacieho centra. Individuálne v domácich podmienkach budú očkované osoby ťažko zdravotne postihnuté, ktoré sú imobilné a sú pripútané na invalidný vozík alebo na lôžko.



Pilotné výjazdové očkovanie budú zabezpečovať tri mobilné tímy v zložení lekár, sestra a záchranár. Ich prvými zastávkami budú v sobotu obce Raslavice, Hanušovce nad Topľou a Spišské Podhradie. V nedeľu to bude Liptovská Teplička a Lemešany.



„V jednotlivých obciach by sa malo očkovať skupinovou formou v priestoroch určených obcou, či už v kultúrnom dome, zdravotnom stredisku v časoch od 8.30 h do 13.00 h a po 13.00 h formou individuálnou v mieste bydliska imobilného pacienta," spresnil vedúci odboru zdravotníctva Úradu PSK Jozef Tekáč s tým, že aktuálne sa bude očkovať vakcínou Pfizer/BioNTech.



Súbežne s výjazdovou očkovacou službou PSK pokračuje v očkovaní aj vo svojich VKOC. K už fungujúcim v Prešove, Poprade, Humennom, Starej Ľubovni v sobotu pribudne nové centrum v Bardejove - situované v telocvični Strednej priemyselnej škole na Komenského ulici.



Počas najbližších dní vrátane víkendu je kraj pripravený zaočkovať minimálne 13.700 záujemcov. Vakcínou Pfizer sa bude očkovať vo VKOC počas dvoch dní v Starej Ľubovni (7. 5. a 10. 5), v Poprade (8. 5. a 9. 5.), po jednom dni v Prešove (9. 5.), v Humennom (9. 5.) a novootvorenom VKOC v Bardejove (8. 5.). Očkovacou látkou od spoločnosti AstraZeneca bude kraj vakcinovať počas soboty (8. 5.) v Prešove a v Humennom, budúci týždeň 11. a 12. mája i v Starej Ľubovni.