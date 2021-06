Prešovská univerzita ocenila učiteľov medailami

Prešov 22. júna (TASR) – V Didaktickom parku Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa v pondelok (21. 6.) uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce, na ktorom sa udeľovali medaily pri príležitosti Dňa učiteľov. Prítomní si minútou ticha uctili aj obete pandémie z radov zamestnancov univerzity. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



Spoločné zasadnutie akademickej obce a Akademického senátu PU patrí podľa jej slov k tradičným univerzitným podujatiam. Uplynulý rok ho však z dôvodu zlej pandemickej situácie nebolo možné zrealizovať. Vedenie univerzity a akademického senátu PU sa však rozhodlo, že na záhradnej slávnosti vzdá hold pedagogickej a výskumnej práci svojich tvorivých zamestnancov pri príležitostí Dňa učiteľov za rok 2019 a 2020.



V súčinnosti s jednotlivými fakultami následne rektor PU Peter Kónya udelil zamestnancom a priateľom univerzity bronzovú, striebornú a zlatú medailu za dlhoročnú významnú pedagogickú, výskumnú činnosť a prínos pre rozvoj univerzity. "Máme za sebou ťažké obdobie pandémie, počas ktorého sme museli čeliť novým výzvam a situáciám, preto mi dovoľte poďakovať sa vám za to, že ste prispeli k tomu, aby sme dané obdobie zvládli čo najlepšie," zdôraznil v príhovore rektor.



Ocenenia sa na podujatí dostalo i zamestnancom univerzity, ktorí sa zásadným spôsobom zapojili do pomocných aktivít počas pandémie.



"Súčasťou našej univerzity ako celku je aj fakulta zdravotníckych odborov (FZO), ktorej zamestnanci medzi prvými začali zabezpečovať triáže, výrobu ochranných štítov, testovacie aktivity, organizovanie odborných klinických praxí a byť príkladom svojim študentom a nápomocní všetkým, ktorí to potrebujú. Študenti fakulty zároveň ukázali, že sú morálne aj odborne pripravení na plnenie celoživotného poslania, ktoré si vybrali," vyzdvihla Helena Galdunová, predsedníčka Akademického senátu PU, pôsobiaca na FZO.



V tejto súvislosti rektor univerzity ocenil bronzovou medailou všetkých šesť katedier FZO a striebornou medailou dvoch zamestnancov rektorátu za aktivity zamerané na efektívnu pomoc v boji s ochorením COVID-19. Zoznam všetkých ocenených je zverejnený na webstránke univerzity www.unipo.sk.



Počas slávnostného zasadnutia bol zároveň oficiálne otvorený Didaktický park PU, určený ako doplnkový prvok výučby nielen pre študentov, ale aj návštevníkov univerzitného areálu, ktorý bol dokončený koncom minulého roka.