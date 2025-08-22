< sekcia Regióny
PUĽS chystá nový program a vystúpenie v japonskej Osake
Autor TASR
Prešov 22. augusta (TASR) - Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) tento rok oslavuje 70 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravuje pre svojich fanúšikov nový umelecký program, ktorý odpremiéruje na sklonku aktuálneho roka. Už v najbližších dňoch sa so svojou tvorbou predstaví na Svetovej výstave EXPO v japonskej Osake, kde bude hlavným protagonistom galaprogramu počas Slovenského národného dňa. PUĽS v týchto dňoch odštartoval svoju novú umeleckú sezónu 2025/2026. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.
PUĽS začal svoju éru písať v roku 1955 ako ukrajinský ľudový súbor, od roku 1991 má názov Poddukelský umelecký ľudový súbor. Za 70 rokov existencie odohral okrem viac ako 10.000 domácich predstavení aj desiatky zahraničných zájazdov. Ten najnovší má podľa Jeleňovej naplánovaný v krajine vychádzajúceho slnka - v Japonsku, kde sa aktuálne Slovensko prezentuje v rámci Svetovej výstavy Expo 2025.
„V Osake v Japonsku vystúpi PUĽS v septembri ako hlavný bod galaprogramu. Okrem toho uvedie počas nasledujúcich dní ešte ďalšie dve predstavenia. V rámci spomínaného Slovenského národného dňa sa predstaví so svojím najnovším programom Poklady. Spolupracuje v ňom s projektom Party v 21. storočí, pričom predstavuje limitovanú kolekciu obrazov zaniknutých slovenských párt, teda doslova výstavu v pohybe spojenú s hudbou, tancom a spevom. K Pokladom pripojí aj ďalšie úspešné kúsky zo svojho portfólia, ktoré bude tvoriť výber z Reprezentačného programu,“ uviedla Jeleňová.
PUĽS, ktorý združuje tanečnú, spevácku a hudobnú zložku s celkovo 40 umelcami, má za sebou bohatú 70-ročnú tradíciu. „So svojimi vystúpeniami zameranými na tradície Rusínov žijúcich na východe Slovenska, ale aj na tance z okolitých krajín, dobyl najprv Slovensko a postupne si získal fanúšikov v rôznych kútoch sveta. Vystúpil v Anglicku, Bulharsku, Dánsku, Francúzsku, Holandsku, Juhoslávii, Kanade, Nórsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Tunisku, USA, bývalých krajinách ZSSR a v Česku. Ročne pritom odohrá až takmer 80 predstavení,“ priblížila Jeleňová.
Na Expo 2025 v japonskej Osake, prefektúre Kansai, by mal vystúpiť celkovo počas troch dní. Slovensko sa tu s vlastnou expozíciou zameranou na inovácie, šport, udržateľnosť aj na kultúru prezentuje v termíne od 13. apríla do 13. októbra. Oficiálny Národný deň Slovenska je naplánovaný na 10. septembra 2025 pri príležitosti Dňa ústavy SR.
