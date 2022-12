Prešov ráta s navýšením nákladov na elektrickú energiu o 540.000 eur

Prešov 7. decembra (TASR) - Mesto Prešov ráta v budúcom roku s navýšením nákladov na elektrickú energiu o 540.000 eur. Aktuálne ukončilo aukciu na nákup elektrickej energie pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová.



Do verejnej súťaže sa podľa jej slov prihlásila iba jedna firma, ktorá v rámci elektronickej aukcie ponúkla cenu za poskytovanie elektrickej energie vo výške 575,28 eura vrátane DPH za megawatthodinu (MWh).



"Aj napriek prísľubom o zastropovaní cien energie bude mať výsledok tejto elektronickej aukcie negatívny dosah na rozpočet mesta Prešov, ktoré má ročnú spotrebu elektrickej energie pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu vo výške 3341 MWh," povedala Rácová.



Minuloročné náklady mesta na energiu pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu predstavovali 1.282.500 eur.



"Za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 by sa mali náklady oproti roku 2022 navýšiť o 540.000 eur vrátane DPH, a to aj napriek kompenzáciám časti výdavkov na elektrickú energiu zo strany štátu," skonštatovala hovorkyňa.



"V prípade, ak by sa primátori a starostovia, ktorí sa zúčastnili spoločnej elektronickej aukcie, rozhodli neakceptovať výsledok z dôvodu vysokej ceny, museli by porušiť zákon o verejnom obstarávaní. Aktuálna situácia je spôsobená nedostatočným plánovaním verejného obstarávania bývalého vedenia mesta Prešov, ktoré túto aukciu pripravovalo, pretože sa uskutočnila v poslednom možnom termíne," doplnil primátor František Oľha.