Referát sociálnej práce nemocnice v Prešove vyrieši ročne 800 prípadov
Pacienti a ich rodiny sa často v nemocnici podľa nej ocitnú v nečakaných a ťažkých situáciách.
Prešov 25. septembra (TASR) - Približne 800 prípadov ročne vyrieši referát sociálnej práce Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove, niektoré riešia dlhodobo a opakovane. Ako TASR informovala jej PR manažérka Martina Pavliková, sociálni pracovníci v nemocnici sú kľúčoví v pomoci pacientom. Riešia opustené deti, bezdomovcov, osamelých seniorov aj drogovo závislých a orientujú sa tiež v oblasti ochrany práv, komunikujú s úradmi, políciou, rodinou aj príbuznými.
„Našou hlavnou úlohou je súčinnosť pri riešení sociálnej situácie pacienta, sociálne poradenstvo a podpora, ochrana práv pacienta a prevencia sociálno-patologických javov,“ uviedla vedúca referátu sociálnej práce FNsP J. A. Reimana Mária Moravcová.
Sociálny pracovník pomáha pacientom a ich rodinám, ktorí po prepustení z nemocnice potrebujú ďalšiu pomoc. „Ide najmä o zabezpečenie opatrovateľskej služby, ak sa pacient nedokáže postarať o seba sám a rodina mu nemôže pomôcť, vtedy vybavujeme žiadosť o opatrovateľskú službu. Ak pacient potrebuje dlhodobú celodennú starostlivosť, pomáhame s podaním žiadosti o umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb,“ povedala Moravcová.
Pacienti a ich rodiny sa často v nemocnici podľa nej ocitnú v nečakaných a ťažkých situáciách. „Dôležité je zapojiť práve rodinu do procesu starostlivosti a poskytnúť jej potrebné informácie, aby bola pripravená na nové výzvy, zmenu životnej situácie,“ priblížila Moravcová.
Ako pokračovala, v súčasnosti je častým problémom aj osamelosť pacientov, ktorí sú opustení a nemá im kto v ťažkej životnej situácii pomôcť. Vtedy sociálni pracovníci hľadajú cestu z krízovej situácie.
Asi najťažšou časťou agendy sociálnych pracovníkov je riešenie problémov maloletých detí. Tých podľa Moravcovej riešia v prešovskej nemocnici ročne približne 200. „Ide o riešenie prípadov, kedy boli zistené nedostatky v riadnej starostlivosti rodičov o dieťa, ak deti majú nejaké telesné alebo duševné zdravotné znevýhodnenie, prípady, kedy matky opustili svoje dieťa hneď po narodení, prípady, keď sa matka zriekne svojho dieťaťa, pôrod maloletej pacientky, nájdené deti v hniezde záchrany a deti z utajeného pôrodu,“ opísala Moravcová a doplnila, že pri zisteniach zanedbávania, prípadoch rôznych intoxikácií maloletých a mladistvých sa tieto odstupujú odboru kriminálnej polície.
