Rekonštrukcia predstaničných priestorov v Prešove prinesie obmedzenia

Prešov 26. februára (TASR) - V Prešove sa v pondelok začína rekonštrukcia predstaničných priestorov pri hlavnej stanici. Mesto tak podľa jeho hovorcu Michala Hudáka vyrieši havarijný stav a problém so zatekaním do podchodu, ktorý spája železničnú a autobusovú stanicu. Opravy budú sprevádzať aj obmedzenia v doprave.



Ako povedal, riešenie pozostáva z komplexnej hydroizolácie podchodu z vonkajšej strany, ako aj nového sadrokartónového podhľadu a maľby stropu v celom podchode.



"Mesto sa so zhotoviteľom snažilo nájsť riešenie, ktoré by prinieslo iba čiastočné dopravné obmedzenia. Preto bude celý projekt rozdelený na dve etapy, pričom v jednotlivých etapách bude z pôvodných dvoch pruhov v každom smere prejazdný iba jeden," uviedol Hudák.



Stavebné práce v prvej etape budú realizované v uzavretých ľavých jazdných pruhoch v oboch smeroch jazdy (vnútorné jazdné pruhy) a cestná premávka bude v oboch smeroch presmerovaná do voľného pravého jazdného pruhu (vonkajšie jazdné pruhy). Všetky opravy by mali byť zrealizované do konca augusta.



"Mesto Prešov prosí vodičov o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a o umožnenie výjazdu vozidiel verejnej dopravy zo zastávky MHD Železničná stanica v oboch smeroch," doplnil Hudák.



Zhotoviteľom diela je na základe verejného obstarávania spoločnosť Interbau. Celkové náklady sú na základe zmluvy o dielo vo výške 724.787,95 eura.