Prešov rieši opatrenia na znižovanie energetickej náročnosti budov

Prešov 2. októbra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa opatreniami na znižovanie energetickej náročnosti budov PSK zaoberá dlhodobo a rieši ich intenzívne i aktuálne. Pre TASR to uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Začali sme pred príchodom energetickej krízy, či už formou zateplenia budov, výmeny okien, elektroinštalácií, kotolní a regulácie kúrení. Ale aj v podobe znižovania rezervovanej kapacity na ističoch, elimináciou jalovej elektriny či spoločným verejným obstarávaním energií," uviedla Jeleňová.



Ako ďalej povedala, počas leta všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja na výzvu Úradu PSK prepočítali a valorizovali platby nájomcov za nájomné a dodávky energií za prenajaté priestory v ich správe.



"Naše organizácie sme rovnako listom usmernili a vyzvali k prijatiu opatrení na úrovni ich riaditeľov podľa ich uváženia. Poskytli sme im údaje o aktuálnych legislatívnych požiadavkách na vykurovanie miestností. Na šetrenie vidíme priestor v osvetlení exteriérov, intenzite kúrenia na chodbách a spoločných priestoroch, správnom vetraní, prehodnotení teploty teplej úžitkovej vody a podobne," priblížila Jeleňová.



Aktuálne sa PSK pripravuje na nákup plynu na burze na rok 2023. "Ceny mierne poklesli, máme ukončené verejné obstarávanie na dodávky plynu a súťažíme tretíkrát dodávateľa elektrickej energie. Čakáme na ohlásenie foriem pomoci zo strany štátu, aby sme vedeli pripraviť budúcoročné rozpočty a zistili, či dokážeme po započítaní tejto pomoci a očakávanej úspore pokryť naším rozpočtom ostatné zvýšené prevádzkové, respektíve bežné výdavky," povedala Jeleňová.



PSK je podľa jej slov aktuálne žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v projekte Moderné technológie, vďaka ktorému na budúci rok zabezpečí do tretiny svojich objektov meracie zariadenia s diaľkovým odčítaním a elektronickým odosielaním meraných dát do smart platformy. Tá bude automatizovane vyhodnocovať dennú spotrebu energií a vody a prípadné zistené výkyvy a neefektivitu vyhodnocovať a hlásiť. Garantom tohto projektu je Energetická agentúra smart regiónu PSK.