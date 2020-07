Rokovanie mestských poslancov v Prešove zrušili

Prešov 21. júla (TASR) – Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa malo konať v utorok popoludní formou videokonferencie, zrušili z dôvodu neúčasti väčšiny poslancov. Prezentovalo sa len sedem z 31 členov zastupiteľstva.



Väčšina poslancov podľa radnice cielene zmarila celý priebeh zasadnutia. Poslanci svoj postup odôvodňujú výhradami voči forme videokonferencie, keďže program zahŕňal aj ťažké a problematické body, a to najmä zmenu tohtoročného mestského rozpočtu v objeme 3,5 milióna eur. Ďalšie rokovanie zvolala primátorka Andrea Turčanová na 29. júla, tentoraz už v zasadacej miestnosti mestského úradu.



V programe utorkového rokovania bola zmena rozpočtu mesta najmä v súvislosti s dôsledkami koronakrízy, odsúhlasenie nákupu siedmich jazdených autobusov Dopravným podnikom mesta Prešov či finančná dotácia pre vlastníkov bytov, ktoré boli taktiež, aj keď v menšej miere, zasiahnuté výbuchom plynu v bytovke na Mukačevskej ulici 7. Súčasťou bolo podľa radnice aj schválenie financií v objeme 160.000 eur na opravy havarijných stavov v meste.



„Mali sme možnosť kúpiť sedem autobusov z Bratislavy za 42 000 eur, ktoré má v súčasnosti Dopravný podnik mesta Prešov iba zapožičané. Je to veľmi výhodná ponuka, o ktorú nechceme prísť, pretože môžeme ušetriť viac ako 25 000 eur ročne na nájomnom za tieto vozidlá. Väčšina poslancov však na rokovaní chýbala, čím Prešovčanom ukázali, ako im záleží na našom meste," uviedla primátorka Turčanová.



Na rokovaní sa nezúčastnili 24 poslanci z troch poslaneckých klubov. Išlo o klub OĽaNO a nezávislí, klub Smer-SD, Most-Híd a nezávislí poslanci a klub Nezávislí kandidáti, Spolu – občianska demokracia, Šanca.



Všetci predsedovia týchto klubov pre TASR odmietli obvinenia z nezodpovednosti a vyjadrili výhrady voči forme videokonferencie, ktoré podľa nich aj vopred tlmočili primátorke. Takúto formu si pri rokovaní o historicky najväčšej úprave rozpočtu s pozmeňujúcimi návrhmi nevedeli predstaviť.



„Vopred sme upozorňovali, že ak v programe bude len odškodnenie rodín na Mukačevskej, s tým nemáme problém aj cez videokonferenciu, ale ak tam bude najväčšie rozpočtové opatrenie mesta či pochybný majetkový prevod na Jarkovej ulici, tam máme s videokonferenciou zásadný problém," povedal šéf klubu Smer-SD, Most-Híd a nezávislí Juraj Hudáč.



Problémom by podľa neho bolo napríklad zasadanie návrhovej komisie, prípadne rokovanie poslaneckých klubov. „Posunulo sa to o týždeň, nevidím to tragicky, zbytočne z toho vyrobili problém," dodal.



Nesúhlas s videokonferenciou vyjadril aj predseda klubu OĽaNO a nezávislí Lukáš Anderko. Klub pritom podľa neho dopredu vyzbieral 11 podpisov na zvolanie náhradného mimoriadneho zastupiteľstva, to napokon potrebné nebude. „Uvedomujeme si dôležitosť tých bodov, len tá forma bola neštandardná," povedal.



Františkovi Oľhovi, ktorý predsedá klubu Nezávislí kandidáti, Spolu – občianska demokracia, Šanca a na začiatku zasadania sa prezentoval, prekážali aj technické problémy, ktoré sa ukázali v spojení s videoprenosom. „Také vážne zasadnutie, a to sme napísali aj listom pani primátorke, je pre nás problém robiť, keď vlastne nie sme schopní 100-percentne garantovať kvalitu a možnosť svojich rozhodnutí," konštatoval.