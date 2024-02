Rozpočet Prešova poslanci navýšili na viac ako 124 miliónov eur

Prešov 21. februára (TASR) - Rozpočet mesta Prešov na rok 2024 sa zvýšil o takmer 780.000 eur na viac ako 124 miliónov eur. Na svojom stredajšom zasadnutí o tom rozhodli mestskí poslanci. Financie do rozpočtu mesto získalo z predaja nehnuteľnosti na Levočskej ulici a z dane z ubytovania. Použiť ich chce na výkup pozemkov v budúcom parku na Masarykovej ulici a pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Región Šariš.



Financie za predaj budovy na Levočskej ulici malo mesto dostať minulý rok, prišli až teraz. Ide o prostriedky, ktoré sú podľa vedúceho odboru financií Mestského úradu v Prešove Radka Lapoša viazané na nákup pozemkov na ulici Masarykovej.



"Hovoríme o mestskom parku na ulici Masarykovej. Minulý rok bolo schválené uznesenie na nákup pozemkov od súkromných vlastníkov v celkovej výške viac ako 1,56 milióna eur," uviedol Lapoš s tým, že zvyšné prostriedky potrebné na kúpu pozemkov vo výške 800.000 eur už schválili v rozpočte na rok 2024.



Výnos z dane na ubytovanie vo výške 13.000 eur pôjde Oblastnej organizácii cestovného ruchu (OOCR) Región Šariš. Poslanci na tento účel vyčlenili aj ďalších 40.000 eur úpravou rozpočtu medzi výdavkami. "Mesto Prešov malo mestské informačné centrum, ktoré by malo v krátkej dobe prejsť pod oblastnú OOCR. Vzhľadom na to, že mesto Prešov vyberá aj poplatky za ubytovanie, navyšuje sa príjem, ktorý sa mesto Prešov zaviazalo poukázať práve OOCR na rozvoj a propagáciu mesta a aktivít v meste," vysvetlil Lapoš.



Ako pokračoval, tým, že začiatkom roka 2024 bola vysúťažená nižšia cena energií, ako bola predpokladaná, došlo v rozpočte k zníženiu výdavkov na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie. Ide o sumu viac ako 643.000 eur. Časť financií bude podľa Lapoša použitá na zvýšenie prostriedkov na zimnú údržbu miestnych chodníkov. Do polovice apríla bude realizované dočistenie ciest a chodníkov po zime.



Poslanci vyčlenili sumu viac ako 14.000 eur na dokončenie reštaurovania sochy na Námestí Alexandra Duchnoviča. Ďalej 20.000 eur schválili pre futbalový klub FC Tatran Prešov na spolufinancovanie projektu v rámci Výzvy pre región PSK. Technické služby dostali 5000 eur na obnovu hrobov známych osobností a mestská spoločnosť Prešov Real sumu 4000 eur na monitoring nekomerčných projektov.