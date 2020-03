Prešov 9. marca (TASR) – V súvislosti s výskytom nového koronavírusu mesto Prešov ruší spoločenské, kultúrne a športové podujatia, ktorých je organizátorom. Zároveň odporúča právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na území mesta obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"Presúva sa termín finálového kola súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš, rovnako aj plánované oslavy Medzinárodného dňa žien pre seniorov, Deň učiteľov či Metodický deň," uviedla Šitárová.



Rovnako platí zákaz návštev v zariadeniach pre seniorov, denných centrách a v denných stacionároch. Do odvolania budú zatvorené komunitné centrá. Rušia sa školské výlety a exkurzie, dočasne tiež aj výučba v základných umeleckých školách. Radnica odporúča obyvateľom využiť telefonické, prípadne elektronické vybavovanie potrebných náležitostí na mestskom úrade.



Primátorka Andrea Turčanová vyzvala školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a tiež zariadenia pre seniorov na zavedenie preventívnych odporúčaní, ktoré nariadilo Ministerstvo zdravotníctva SR.



"Ide o zvýšenú hygienu a dezinfekciu povrchov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a v zariadeniach pre seniorov, dočasné zrušenie školských exkurzií a výletov, obmedzenie hromadných podujatí, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia," dodala Šitárová s tým, že opatrenia platia predbežne do konca marca.