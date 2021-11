Prešov ruší vianočné trhy, nahradí ich Mapa Vianoc

Prešov 19. novembra (TASR) - V reakcii na nový COVID automat a výrazné sprísnenie opatrení zo strany štátu sa mesto Prešov v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu (PKO) rozhodlo, že tradičné vianočné stánky tento rok v Prešove neotvorí. Alternatívou však bude Mapa Vianoc, ktorá opäť ponúkne obľúbené vianočné nápoje či špeciality pred reštauráciami a kaviarňami. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



"Vláda ohlásila výrazné sprísnenie opatrení, pričom vážnosť situácie, v ktorej sa nachádzame, si plne uvedomujeme aj u nás na radnici. Preto sme sa rozhodli, že namiesto trhov sa viac zameriame na Mapu Vianoc, ktorú sme si vyskúšali už v roku 2020. Ľudia tak o zážitok z vianočnej atmosféry v centre Prešova neprídu a zároveň tým podporíme miestnych podnikateľov a prevádzkovateľov gastroslužieb, ktorí v dôsledku pandemických obmedzení opäť musia bojovať o prežitie," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Mesto Prešov pri organizácii vianočných trhov pôvodne rátalo s neobmedzeným počtom návštevníkov. Nový COVID automat, ktorý vstúpi do platnosti v pondelok (22. 11.), však podľa Tomeka výrazne sprísňuje opatrenia pre všetkých ľudí.



"V praxi to znamená napríklad to, že na trhoch by mohlo byť v jednom okamihu maximálne 100 plne zaočkovaných osôb. Radnica v spolupráci s PKO preto obnoví Mapu Vianoc, ktorá bude rozptýlená po celom centre mesta a mestských častiach, vďaka čomu ľahšie predídeme zhromažďovaniu veľkého počtu ľudí na jednom mieste, s čím súvisí aj zvýšené riziko šírenia ochorenia COVID-19," vysvetlil Tomek.



„Do príprav a organizácie sme sa pustili naplno aj napriek súčasnej neistej situácii. O to viac nás mrzí, že v čase, keď sme na Hlavnej ulici začali inštalovať prvé stánky, musíme zo dňa na deň všetky prípravy stopnúť. Obmedzenie počtu ľudí na vianočných trhoch a ďalšie sprísnenia opatrení sú také výrazné, že ich organizácia stráca zmysel pre návštevníkov trhov aj samotných stánkarov,“ dodala riaditeľka PKO Barbora Rusiňáková.