Prešov sa bude uchádzať o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026

Prešov 4. júna (TASR) – Mesto Prešov sa rozhodlo uchádzať o titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) na rok 2026. Poslanci na štvrtkovom rokovaní schválili prípravu a podanie prihlášky. Výzvu vyhlásilo koncom minulého roka Ministerstvo kultúry SR. Víťazné slovenské mesto bude známe najneskôr v decembri 2021.



Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, predchádzajúce EHMK vrátane susedných Košíc ukázali, že hosťovanie titulu môže byť príležitosťou na kultúrny reštart celého mesta a regeneráciu mestských kultúrnych centier.



"Zapojenie sa do projektu EHMK môže priniesť Prešovu niekoľko významných benefitov vo všetkých oblastiach. Pre víťazné mesto sú pripravené investície v desiatkach miliónov eur vrátane investícií v oblasti infraštruktúry a finančná cena vo výške 1,5 milióna eur. Vďaka tomuto projektu taktiež môžu vzniknúť stovky nových a udržateľných pracovných miest v oblasti kultúry," povedal Tomek.



V rámci projektu EHMK by bolo podľa hovorcu mesta možné uskutočniť komplexnú zmenu tváre mesta a jeho prerod na kultúrneho lídra v európskom meradle. Realizovala by sa transformácia mesta v oblasti infraštruktúry, kultúry, kreatívneho priemyslu a povedomia obyvateľov. Vznikla by kultúrna stratégia a udržateľnosť rozvoja kultúry v horizonte 20 rokov. Okrem toho by sa zvýšilo povedomie o meste Prešov doma i v zahraničí. Na príprave už teraz intenzívne pracuje tím odborníkov a zástupcov z kultúrneho sektora.



Mestské zastupiteľstvo schválilo vyčlenenie finančných prostriedkov na prípravu kandidatúry v celkovom objeme 60.000 eur. Úlohou spracovateľa bude, aby prizval do realizačného tímu odborníkov z projektu kandidatúry mesta Košice v roku 2013.



"Ďalšou podmienkou je, aby boli do projektu v maximálnej možnej miere zahrnuté kultúrne objekty vo vlastníctve mesta vrátane mestských príspevkových organizácií," doplnil Tomek.



Cieľom projektu EHMK je chrániť a podporovať bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, zvyšovať medzi občanmi pocit príslušnosti k spoločnému kultúrnemu priestoru, nabádať ich na medzikultúrny dialóg a poukázať na spoločné kultúrne dedičstvo. Pomáha tiež zvyšovať medzinárodnú popularitu miest a posilňuje kapacitu kultúrneho sektora. Zároveň ide o jednu z najdlhšie prebiehajúcich aktivít EÚ.



V roku 2026 budú titul Európske hlavné mesto kultúry hostiť SR a Fínsko.