Prešov sa púšťa do označenia poddolovaného územia Solivary
Autor TASR
Prešov 17. apríla (TASR) - Mesto Prešov sa púšťa do riadneho označenia poddolovaného územia Solivary. Ide o ďalší zo série krokov, ktoré mesto realizovalo po vyhlásení mimoriadnej situácie a ktoré smerujú k postupnej sanácii celého územia v budúcnosti. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
Ako uviedol, Technické služby mesta Prešov budú od piatka do pondelka (20. 4.) vyznačovať územie, ktoré v časti Solivar spadajú do závalového pásma a predstavujú pre verejnosť potenciálne nebezpečenstvo. Označenie bude realizované prostredníctvom osadenia tabúľ s nápisom „mimoriadna situácia - zákaz vstupu“ na hraniciach tohto pásma.
„Spôsob označenia prostredníctvom informačných tabúľ vyplynul z pokynov Ministerstva vnútra SR - sekcie krízového riadenia, ktorá je po vyhlásení mimoriadnej situácie hlavným nositeľom a koordinátorom úlohy sanácie poddolovaného územia. Na základe usmernenia zo sekcie krízového riadenia ministerstva nebolo v zmysle platnej legislatívy možné dané územie žiadnym spôsobom oplotiť ani ohradiť,“ povedal Hudák.
Mesto vzhľadom na nevyhnutnosť týchto prác žiada obyvateľov o zhovievavosť, trpezlivosť a súčinnosť pri pohybe v nebezpečnom pásme, v ktorom sa nachádza množstvo súkromných pozemkov.
Mimoriadna situácia v súvislosti s poddolovaným územím Solivary bola v meste vyhlásená deň po uskutočnení posledného veľkého koordinačného stretnutia na Mestskom úrade v Prešove, a to 27. februára 2026. Išlo o stretnutie širokého formátu za účasti zástupcov z ministerstiev vnútra a hospodárstva, zástupcov banských úradov, Technickej univerzity v Košiciach, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a ďalších dotknutých inštitúcií.
„Stretnutie vtedy nadväzovalo na posledné takéto rokovanie z roku 2025. Medzi týmito dvoma koordinačnými stretnutiami došlo k vypracovaniu informatívnej správy, ktorá jednak opisovala celkový stav v poddolovanom území, ale aj súbor krokov smerujúcich k samotnej sanácii. Informatívnu správu vzala vláda SR na vedomie v decembri 2025,“ doplnil Hudák.
Dôležitým momentom v riešení celej situácie bol podľa Hudáka podnet na súd zo strany mesta Prešov na výmaz spoločnosti posledného známeho vlastníka banských objektov z obchodného registra.
„Po vyhovení tohto podnetu v roku 2024 a následnému výmazu z obchodného registra nastal proces registrácie priestorov ako opusteného banského diela a postupný prechod do majetku štátu,“ dodal hovorca mesta.
