Prešov sa pustil do obnovy Záhrady umenia a Kmeťovho stromoradia
Autor TASR
Prešov 25. mája (TASR) - Mesto Prešov začalo s obnovou Záhrady umenia a Kmeťovho stromoradia. Ide o verejné priestranstvá, ktoré sa nachádzajú v blízkosti historického centra mesta a sú súčasťou pamiatkovej rezervácie. Komplexná revitalizácia týchto priestranstiev premení Záhradu umenia na multifunkčný, kultúrno-spoločenský priestor a Kmeťovo stromoradie na plnohodnotnú mestskú promenádu s obojstrannou alejou. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák.
„Túto rozsiahlu revitalizáciu realizujeme súbežne so sanáciu druhej časti Hradobného múru, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a tvorí neodlučiteľnú časť celej tejto lokality. Spolu s prípravou revitalizácie parku na Masarykovej a obnovou zelene na Hlavnej ulici ide o systematickú premenu širšieho centra na moderné miesto plné zelene s citom pre kultúru a históriu mesta,“ povedal primátor mesta Prešov František Oľha.
Na stromoradí sa nachádza 158 drevín, pričom prevahu majú najmä staršie stromy. Dendrologický posudok odhalil, že mnohé z nich sú poškodené hnilobou, dutinami či neodbornými zásahmi z minulosti. Asanovaných musí byť celkovo 16 drevín.
V rámci revitalizácie sa chce mesto vrátiť k pôvodnej druhovej skladbe drevín z 19. storočia, a to prostredníctvom sadových a parkových úprav. Vysadených tam bude celkovo 54 nových stromov (prevažne pagaštanov konských), 131 krov, 520 kvetov a 70 popínavých rastlín. Dominantou Záhrady umenia zostane strom Ginkgo biloba, ktorý je považovaný za botanický šperk, a preto bude citlivo zakomponovaný do novej úpravy. Väčšinu plochy záhrady vyplní mačinový trávnik.
Odštartovaná revitalizácia verejného priestranstva priamo nadväzuje na už zrealizovanú prvú etapu komplexnej rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky - hradobného múra, ktorý lemuje Záhradu umenia z východnej a západnej strany. V rámci realizácie aktuálneho projektu z Kmeťovho stromoradia bude odstránený starý asfaltový chodník, ktorý nahradí špeciálna panelová dlažba umožňujúca stekanie dažďovej vody priamo do podložia. Celistvosť promenády zabezpečí nová železobetónová pešia lávka, ktorá povedie ponad Metodovu ulicu.
„Pôjde o jeden z architektonicky najzaujímavejších prvkov celého projektu, ktorý prepojí obe časti stromoradia bez nutnosti schádzania na úroveň cesty,“ priblížil Hudák.
Na zlepšenie klímy v záhrade bude slúžiť fontána, pitná fontánka a vodný prvok, ktorý počas letných mesiacov ponúkne osvieženie a vlhký vzduch, no v čase kultúrnych podujatí, po vypustení vody, sa zmení na javisko so sedením. Navrhnuté je aj vybudovanie studne a úžitkového vodovodu pre zabezpečenie rastu a vitality zelene. Vo vynovenej Záhrade umenia pribudne aj kamerový systém a nové LED osvetlenie. Chýbať nebudú ani lavičky, smetné nádoby, stojany na bicykle, kaskádovité sedenie, prvky oplotenia a nové zábradlia. V južnej časti záhrady vznikne detské ihrisko so šiestimi integrovanými trampolínami, na bezpečnom povrchu z liatej gumy.
Projekt s oficiálnym názvom Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov je financovaný z Programu Slovensko. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 4.585.870,93 eura, pričom nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ predstavuje 4.219.001,26 eura.
