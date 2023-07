Prešov sa uchádza o dotáciu na obnovu areálu skateparku na Baštovej

Prešov 5. júla (TASR) – Mesto Prešov sa zapojilo do výzvy na poskytnutie dotácie na revitalizáciu pôvodného areálu skateparku na Baštovej ulici. Hlavným cieľom projektu je prepájať rôzne komunity prostredníctvom pohybu. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Radnica plánuje územie obnoviť a doplniť o športové a oddychové prvky pre všetky vekové kategórie, čím by vznikla multišportová zóna. "Zámerom je oprava a prestavba jestvujúceho areálu skateparku s cieľom jeho obnovy, doplnenia zelených plôch a funkcií aktívneho oddychu (wallbouldering – lezenie, parkúrové prvky či prvky ihriska) s možnosťou využitia aj zraniteľnejšími skupinami obyvateľstva (seniori, občania s telesným znevýhodnením a podobne)," uvádza.



Vytvoriť plánuje aj workout zóny rozdelené na jednotlivé vekové kategórie. V areáli by mali byť tiež umiestnené prvky drobnej architektúry, ako lavičky, odpadkové koše a stojany na bicykle. Pribudnúť by tam mala aj zeleň či smart automaty na výpožičku športového náčinia a spoločenských hier.



"V prípade, že budeme s projektom úspešní, obnova pôvodného areálu skateparku by bola jedným z príkladov vydareného využitia priestoru, ktorý dlhodobo chátral a ktorého revitalizácia by priniesla obrovské benefity pre mládež, no takisto aj všetkým ostatným skupinám obyvateľstva, ktoré by sa mohli stretávať nielen pri športových aktivitách," uviedol primátor František Oľha.



Mesto pripomína, že týmto projektom reflektuje na dlhodobé požiadavky komunity skaterov na obnovu priestoru, ako aj na požiadavky ostatných obyvateľov či škôl a školských zariadení na vytvorenie komunitného priestoru nielen na športové aktivity v centre mesta.



V prípade, že mesto Prešov bude vo výzve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR úspešné, s realizáciou by sa mohlo začať koncom tohtoročnej jesene.