Prešov sa začlenil do Integrovaného dopravného systému Východ

Prešov 28. marca (TASR) - Mesto Prešov sa začlenilo do Integrovaného dopravného systému (IDS) Východ. V stredu (27. 3.) došlo k podpísaniu mandátnej zmluvy medzi zástupcami mesta Prešov a organizátorom IDS Východ. Ako TASR informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, Prešov sa tak popri Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji a meste Košice stane aktívnou súčasťou úspešného systému verejnej dopravy.



"Ide o nevyhnutný krok k naplneniu našej vízie modernej verejnej dopravy, ktorá je dostupná pre všetkých a motivuje ľudí k jej využívaniu. Cestujúci majú mať garanciu, že sa do cieľa každej svojej cesty v rámci oboch krajov dostanú pohodlne, bez zbytočných čakaní vďaka garantovaným prestupom," vyjadril sa viceprimátor mesta Prešov Richard Drutarovský.



Ako dodal, integráciou do tohto systému sa Prešovu podarí povýšiť mestskú a regionálnu dopravu na úroveň po vzore zahraničných metropol. "Účelom tejto zmluvy je plnohodnotná integrácia dopravných systémov dvoch krajov a miest. Výsledkom by mal byť efektívny systém nadväzností mestskej, regionálnej a prípadne aj železničnej dopravy. Súčasťou plánu je aj tarifná integrácia, to znamená cestovanie na jeden cestovný doklad bez ohľadu na druh použitého dopravného prostriedku," uviedol za IDS Východ Norbert Mondek.



Jednou z ďalších výhod integrácie mesta Prešov do systému IDS Východ je aj možnosť využívať dopravný model IDS. Ide o softvér mapujúci infraštruktúru celého východného Slovenska a zahŕňa ako verejnú, tak individuálnu dopravu. Slúži na simuláciu dopravných modelov, ktoré na základe vstupných dát dokážu vopred odhadnúť dosahy na infraštruktúru alebo cestujúcich. V budúcnosti môže mestu Prešov slúžiť napríklad na tvorbu systému obchádzkových trás pri rozsiahlych obmedzeniach v súvislosti s rekonštrukciami ciest a mostov.



"Spoločným cieľom IDS Východ aj mesta Prešov je zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy, a to aj odbremenením cestujúcich od nakupovania množstva rôznych cestovných lístkov. Touto zmluvou sa zlepší už aj doterajšia spolupráca v koordinácii mestskej a regionálnej dopravy v širšom okolí Prešova. Počas apríla nastavíme procesy tejto spolupráce tak, aby sme spolu so samosprávnymi krajmi dosiahli tarifnú integráciu v termíne podľa plánu obnovy," povedal primátor mesta Prešov František Oľha.