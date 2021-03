Prešov sa zapája do Hodiny Zeme, na hodinu vypne verejné osvetlenie

Prešov 27. marca (TASR) – Mesto Prešov sa aj tento rok zapojí do projektu Hodina Zeme. Zhasnutím verejného osvetlenia v sobotu od 20.30 do 21.30 h chce prispieť k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Informovala o tom samospráva na internetovej stránke mesta.



"V Prešove vypneme 9858 svietidiel verejného osvetlenia, čo predstavuje úsporu pre mesto 973 kWh," informovalo mesto s tým, že aj ono chce takto upozorniť na globálne otepľovanie, klimatickú zmenu a svetelný smog a zároveň prispieť k zmierneniu ich dôsledkov.



Na zapojenie sa do projektu vyzvala primátorka Andrea Turčanová aj Prešovčanov. "Na globálne problémy nestačí len upozorňovať, naopak, dôležité je aj reálne pomáhať a priložiť ruku k dielu. Chcem preto vyzvať všetkých Prešovčanov, aby sa zapojili do Hodiny Zeme aj vo svojej domácnosti, pretože aj malými činmi môžeme spoločne pomôcť našej planéte," uviedla.



Hodina Zeme je globálnym projektom, ktorého hlavnou myšlienkou je jednak upozorniť na existenciu problémov ako je globálne otepľovanie, klimatická zmena či znečisťovanie planéty a zároveň malými skutkami prispievať k ich riešeniu.