< sekcia Regióny
Prešov sa zapojí do kampane Hodina Zeme vypnutím verejného osvetlenia
Autor TASR
Prešov 25. marca (TASR) - Mesto Prešov v sobotu (28. 3.) v rámci celosvetovej kampane Hodina Zeme na hodinu vypne osvetlenie svojich dominánt a historického centra mesta. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Verejné osvetlenie v úseku od Kováčskej ulice až po Námestie legionárov vrátane osvetlenia dominánt bude vypnuté od 20.30 h do 21.30 h. Mesto zároveň pozýva aj firmy a domácnosti v Prešove zapojiť sa do výzvy Hodina Zeme a podporiť tak celosvetovú iniciatívu, ktorá každoročne upozorňuje na ochranu planéty a jej prírodných zdrojov.
Hodina Zeme je podľa Šitárovej najväčšou kampaňou Svetového fondu na ochranu prírody (WWF), do ktorej sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí vo viac ako 7000 mestách celého sveta. Vznikla v roku 2007 v austrálskom Sydney, keď viac ako 2,2 milióna domácností a 2000 firiem zhaslo na jednu hodinu svetlo. Cieľom tohto symbolického aktu bolo upozorniť na akútnu potrebu riešiť problémy klimatickej zmeny. Nasledujúci rok sa do Hodiny Zeme zapojilo už 50 miliónov ľudí v 35 krajinách v 18 časových pásmach a postupne vznikala masívna celosvetová kampaň na podporu Zeme.
„Hodina Zeme vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty, potrebu ochrany jej prírodných zdrojov a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás. V súčasnosti sa Hodina Zeme koná vo viac ako 190 krajinách sveta a kampaň vytvára platformu pre mobilizáciu ľudí, ktorí sa snažia presadzovať environmentálne priority na globálnej, regionálnej a miestnej úrovni,“ povedala Šitárová.
Medzi svetoznámymi pamiatkami, ktoré podporili akciu zhasnutím o 20.30 h na symbolickú jednu hodinu, sú napríklad Sfinga a pyramídy v Gíze, socha Krista Spasiteľa v Riu de Janeiro, Eiffelova veža, Golden Gate Bridge v San Franciscu alebo rímske Koloseum.
