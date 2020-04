Prešovské samosprávy riešia, čo s potravinami v zatvorených školách

Prešov 28. apríla (TASR) – Potraviny, ktoré základné a materské školy v mestách a obciach nestihli použiť na prípravu stravy pre žiakov, končia v Potravinovej banke Slovenska alebo v zariadeniach sociálnych služieb. Školy na celom Slovensku sú v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu približne od polovice marca zatvorené.



Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, stav zásob si preverili vo všetkých školách. "Potraviny darujeme na základe podpísanej zmluvy Potravinovej banke Slovenska," povedal. Otázne však podľa neho je, kto škody zaplatí.



"Vykrytie škôd na potravinových zásobách z dotácií na stravu, takzvané obedy zadarmo, totiž kompetentné ministerstvá zatiaľ nepotvrdili. Preto čakáme na usmernenie a pokyny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a veríme, že ich bude možné zúčtovať zo spomínaných dotácií," skonštatoval Tomek.



V Bardejove majú uskladnené iba potraviny s dlhou dobou možného uskladnenia. "V prípade, ak by tento stav trval dlhšie, máme pripravený scenár ich poskytnutia pre sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Stále počítame aj s možnosťou, že dôjde aspoň k čiastočnému otvoreniu materských škôl," povedal pre TASR hovorca mesta Štefan Hij.



V Stropkove časť potravín s koncom spotreby podľa hovorcu mesta Petra Nováka zlikvidovali, časť vrátili dodávateľom a zvyšok sú potraviny s dlhodobou spotrebou. "Vedúce školských jedální komunikujú s dodávateľmi a vo všeobecnosti sa nachádzajú obojstranne vhodné riešenia tak, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu potravín," uviedol.



"Potraviny v skladoch zatvorených škôl nevyšli nazmar, pretože boli presunuté do centra sociálnych služieb. Mesto tým ušetrilo finančné prostriedky na kúpu potravín pre CSS na čas, keď sú školy zatvorené," doplnil hovorca mesta Sabinov Juraj Vrábel.



Potravinová banka Slovenska je podľa jej predsedu Marka Urdzika ochotná prijať potraviny zo škôl. "Obrátili sa na nás školy zo stredného Slovenska. Z východného Slovenska nás oslovilo mesto Prešov. Potraviny následne poskytujeme na základe dohôd charitám, neziskovým organizáciám, ktoré sa starajú o ľudí v núdzi, ďalej sú to krízové centrá, domovy dôchodcov, detské domovy a útulky," dodal Urdzik.