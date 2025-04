Školy zriaďované Prešovom sa v predstihu zapoja do reformy

Prešov 16. apríla (TASR) - Mesto Prešov sa vo všetkých školách, ktorých je zriaďovateľom, zapojí s predstihom do kurikulárnej reformy. Na tlačovej konferencii, ktorou otvorili Metodický deň, do ktorého sa zapojilo takmer 800 pedagógov, to v stredu uviedol primátor František Oľha.



„Budeme lídrami v téme zmeny školstva a vzdelávacieho systému,“ doplnil primátor. Reforma kladie dôraz na kritické myslenie, kreativitu, digitálne zručnosti a spoluprácu - prierezovo, multidisciplinárne, v súvislostiach a s dôrazom na aplikáciu získaných poznatkov v praxi.



V Prešove sa do zavádzania týchto zmien postupne zapojí všetkých 12 základných škôl. „Nerobíme to živelne, preto aj v pozícii mesta vytvárame priestor, aktívne do toho vstupujeme, nenechávame školy v tom plávať. Je to akoby premena tradičnej školy na modernú školu pre 21. storočie,“ povedal vedúci oddelenia školstva, mládeže a školského úradu mestského úradu Ľuboš Sopoliga.



Podľa vedúcej odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu mestského úradu Veroniky Kmetóny Gazdovej ide kurikulárna reforma ruka v ruke aj s vytváraním bezpečného a inkluzívneho prostredia. „Máme vypracovanú aj metodiku k šikane, pri ktorej je v našom školskom prostredí nulová miera tolerancie. Naozaj dbáme na preventívne opatrenia, aby k nejakým sociálnopatologickým javom na našich školách nedochádzalo,“ doplnila. Psychológovia, špeciálni a sociálni pedagógovia, výchovní poradcovia v spolupráci s asistentmi vytvárajú tzv. podporné tímy, ktoré prispievajú k tomu, aby boli školy miestom bezpečia, rešpektu a individuálneho prístupu. Vznikla aj iniciatíva nazvaná Kabinet školského podporného tímu, ktorej cieľom je systematická podpora odborníkov a vytváranie priestoru pre ich spoluprácu v kontexte synergického školského prostredia.



Aktuálne sa pracuje na tvorbe Koncepcie rozvoja školstva v meste Prešov na roky 2026 až 2030 s výhľadom do roku 2035, ktorá bude odrážať potreby a potenciál miestnych škôl. „Tento dokument bude reflektovať nielen aktuálne potreby materských a základných škôl, ale aj nové výzvy, ktorým bude školstvo v najbližších rokoch čeliť - ako sú demografické zmeny, inkluzívne vzdelávanie, digitalizácia a profesijný rozvoj učiteľov,“ zdôraznil primátor.



Do školských budov investovala samospráva od začiatku roka 250.000 eur v rámci údržbových prác, ako sú opravy striech, podláh a menšie úpravy. Tieto práce sú nevyhnutné na vytváranie kvalitného prostredia na vzdelávanie.



Mesto sa venuje aj zvyšovaniu energetickej efektívnosti svojich školských budov. Investície vo výške približne milión eur sa aktuálne realizujú v rámci tzv. rýchlych energetických opatrení v rámci modernizácie vybraných školských budov. „Tieto rýchle energetické opatrenia v školách, ako sú výmeny okien, zatepľovanie a zatepľovanie stropov, umožňujú veľmi rýchlo zabezpečiť výraznú úsporu primárnych energií. Je to naozaj obrovský úspech, že tieto projekty boli úspešné medzi tisíckami projektov, ktoré boli na Slovensku podané,“ uviedol primátor.



Mesto plánuje v investíciách do energetických opatrení pokračovať aj v ďalších fázach. V pláne majú realizovať aj päť projektov „V spojení s prírodou“ v celkovom objeme 1,5 milióna eur a takisto projekt Materskej školy Hviezdoslavova v objeme dva milióny eur.