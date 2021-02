Prešov sprístupnil testovanie všetkým záujemcom

Prešov 7. februára (TASR) – Využiť osem odberných miest na bezplatné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 zriadených mestom Prešov môže v nedeľu aj široká verejnosť. Radnica sa tak rozhodla vzhľadom na voľné testovacie kapacity. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, chcú tiež vyjsť v ústrety tým, ktorí potrebujú potvrdenie o negatívnom teste.



Odberné miesta sú na vybraných základných školách. K dispozícii sú do 17.00 h s výnimkou prestávky od 12.00 do 12.45 h. Pôvodne boli zriadené s cieľom návratu detí do materských a základných škôl (ZŠ) pre tie skupiny obyvateľov, ktorých sa bezprostredne týka prechod na prezenčnú výučbu. „Z dôvodu zníženého záujmu o testovanie zo strany niektorých rodičov detí, respektíve zamestnancov škôl, došlo k uvoľneniu testovacích kapacít,“ povedal Tomek s tým, že mesto sa vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodlo sprístupniť testovanie aj širokej verejnosti, no predovšetkým tým, ktorí sa v uplynulých dňoch nestihli alebo nemohli otestovať.



Mesto pripomína, že na jednotlivých ZŠ môžu záujemcovia o testovanie využiť registračný systém na antigénové testovanie a na výsledok testu nemusia čakať na odbernom mieste. Obyvateľom tiež odporúča, aby si pred príchodom na odberné miesto skontrolovali približný počet čakajúcich. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta Prešov.