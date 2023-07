Prešov 14. júla (TASR) - Mesto Prešov spúšťa nový mechanizmus výberu konateľov mestských firiem. Radnica o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že má slúžiť aj ako protikorupčné opatrenie.



Po novom bude musieť v rámci transparentného výberu konateľov pred každou voľbou prebehnúť verejné vypočutie uchádzačov. Mechanizmus hovorí napríklad aj o stanovení jasných informácií pre hodnotiacu komisiu a najmä pre uchádzačov, popisuje tiež kreovanie hodnotiacej komisie, definuje jej úlohy, venuje sa predbežnému hodnotiacemu konaniu a tiež zloženiu dozornej rady.



Radnica uvádza, že mestské firmy majú na starosti mnohé pravidelné služby pre mesto, ako sú kosba zelene, starostlivosť o cesty a chodníky, zimná údržba a iné. Podľa nej je tak kľúčové, aby ich riadili kvalitní ľudia a odborníci. "Cieľom nového mechanizmu je okrem iného aj to, aby sa do budúcna zabezpečilo lepšie fungovanie všetkých služieb, ktoré pre mesto zabezpečujú mestské firmy," dodáva.



Primátor František Oľha pripomenul, že po snahách v minulosti sa nový mechanizmus výberu členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií podarilo presadiť na júnovom mestskom zastupiteľstve (MsZ).



Podľa jeho slov ide o optimálne riešenie správnosti výberu konateľov aj vzhľadom na to, že nesprávne výberové konanie môže viesť k likvidácii firmy. "Veľmi dôležité na tejto metóde je, aby nebolo rozhodnutie na primátorovi ako predkladateľovi návrhov do MsZ, ale aby bol tento proces pod verejnou kontrolou, či už zo strany poslancov, verejnosti či médií," uviedol.