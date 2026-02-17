< sekcia Regióny
Prešov spúšťa projekt obnovy zelene v širšom centre
Okrem Hlavnej ulice sa bude revitalizácia stromoradí a kvitnúcich záhonov v meste Prešov realizovať aj na uliciach Marka Čulena, Partizánska a Záhradná.
Autor TASR
Prešov 17. februára (TASR) - Mesto Prešov sa púšťa do rozsiahleho projektu obnovy zelene v širšom centre mesta. Na Hlavnej ulici to bude znamenať aj výmenu ťahavých kríkov za kvitnúce záhony trvaliek. Na ďalších uliciach pribudnú nové stromy a záhony. Výrub poškodených a chorých stromov a následná výsadba nových sa bude týkať aj Kmeťovho stromoradia, kde sa čoskoro začne jeho najväčšia obnova v histórii mesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák.
Cieľom projektu je podľa jeho slov obnova a revitalizácia verejných priestranstiev v centre mesta a jeho blízkom okolí s dôrazom na zvýšenie ekologickej hodnoty, podporu biodiverzity, zlepšenie mikroklímy v dotknutých lokalitách uplatnením adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Najvýraznejšou premenou prejde historické centrum mesta, kde dôjde k výmene súčasných ťahavých kríkov za záhony trvaliek.
„Na tieto kríky pripomínajúce tuje sme si už na Hlavnej ulici mnohí zvykli, no aj z historických fotografií vieme, že v centre bývala zeleň aj pestrejšia. Tieto kríky sa postupne stali miestom, kde sa kumuluje odpad, zároveň je ideálnou skrýšou pre hlodavce. Záhony trvalo kvitnúcich rastlín tak budú nielen estetickým, ale aj praktickým vylepšením srdca nášho mesta,“ uviedol primátor mesta František Oľha. Ako dodal, aj pri takomto projekte dokázalo mesto využiť možnosť čerpania eurofondov. Z Programu Slovensko bude pokrytých 92 percent celkových výdavkov vo výške 216.137,76 eura, zvyšná osempercentná spoluúčasť mesta sa pohybuje na úrovni 18.794,49 eura.
Okrem Hlavnej ulice sa bude revitalizácia stromoradí a kvitnúcich záhonov v meste Prešov realizovať aj na uliciach Marka Čulena, Partizánska a Záhradná. Vzhľadom na rozsah projektu, ako aj na prípravu na veľký eurofondový projekt revitalizácie Kmeťovho stromoradia chce radnica informovať verejnosť o realizácii potrebných výrubov a orezov drevín.
„Výruby a orezy drevín v určitej frekvencii sú bežnou súčasťou starostlivosti o zeleň v meste. Ide o odborný proces a pod naším drobnohľadom budú výruby v rámci revitalizácie zelene, ako aj tie, ktoré budú realizované pri revitalizácii Kmeťovho stromoradia,“ uviedla vedúca odboru životného prostredia Mestského úradu v Prešove Dagmar Vojteková.
Celý proces výrubu a orezov sa začne už v druhej polovici februára a stihnúť ho musí zazmluvnená spoločnosť do konca mesiaca. Samotný projekt revitalizácie stromoradí a kvitnúcich záhonov v meste Prešov sa bude realizovať v priebehu celého roka 2026.
Výruby sú podľa Hudáka zároveň predzvesťou pripravovaného projektu revitalizácie Kmeťovho stromoradia a Záhrady umenia. Pôjde o viac ako štvormiliónový eurofondový projekt, ktorého súčasťou bude revitalizácia zelene a mobiliára, premostenie pre peších ponad Metodovu ulicu či moderný kamerový systém na stromoradí. Odovzdanie stavby zhotoviteľovi by malo prebehnúť na prelome mesiacov február a marec 2026.
