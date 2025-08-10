< sekcia Regióny
Prešov spúšťa rozsiahlu výmenu prístreškov MHD, začína od pondelka
Autor TASR
Prešov 10. augusta (TASR) - Mesto Prešov začína s veľkou výmenou zastávkových prístreškov mestskej hromadnej dopravy (MHD). Do roku 2027 by malo dôjsť k výmene celkovo 104 prístreškov za novšie a modernejšie verzie. Prvá fáza sa začína v pondelok (11. 8.), pričom do konca tohto roka vymenia 33 prístreškov po celom meste. Informoval o tom mestský úrad.
Ida o súčasť podmienok novej zmluvy podpísanej so spoločnosťou euroAWK, ktorá sa stala úspešným uchádzačom verejnej obchodnej súťaže na nájomcu pozemkov pod zastávkovými prístreškami MHD. „Uzatvorili sme asi doteraz najvýhodnejšiu zmluvu na prenájom pozemkov pod prístreškami MHD v Prešove. V podstate sme ňou zabezpečili výmenu 104 aktuálnych prístreškov za nové a moderné verzie, pričom spoločnosť to urobí bezplatne, v rámci zmluvy. Zároveň táto spoločnosť rozšírila starostlivosť aj o ďalšie prístrešky v meste, čo znamená ešte väčšiu údržbu alebo opravy v prípade poškodenia,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha. Proces obmeny väčšiny mestských prístreškov by mal byť technicky ukončený do roku 2027.
Primátor doplnil, že stavebne a technologicky by nebolo možné začať výmenu na všetkých 104 prístreškoch naraz. Jednak na to nestačia personálne a technické kapacity zmluvného partnera a zhotoviteľov týchto stavebných úkonov, ale taktiež by došlo k obrovskému zníženiu komfortu obyvateľov cestujúcich MHD v rovnakom čase. Výmena prístreškov sa preto bude realizovať po etapách.
Prvá fáza prác bude podľa radnice pozostávať v odstránení starých prístreškov. Následne dôjde k príprave základovej dosky pod prístreškami, teda prebiehať budú výkopové práce a následné zabetónovanie základov. Po dozretí betónu, čo môže podľa odhadov zmluvnej spoločnosti trvať približne tri týždne, sa zhotoviteľ pustí do osadenia nových prístreškov. „Počas tejto fázy žiadame verejnosť o zvýšenú mieru trpezlivosti, pretože síce nebudú prebiehať aktívne práce, pôjde však o čas nevyhnutný na dôsledné zrealizovanie celého procesu výmeny prístrešku,“ uviedla radnica.
Všetky tieto práce sa budú realizovať počas plnej prevádzky MHD, preto mesto, ako aj zmluvný partner a zhotovitelia žiadajú verejnosť o zvýšenú mieru opatrnosti a trpezlivosti. Zároveň cestujúcu verejnosť prosia o dôsledné dodržiavanie bezpečnostných pokynov, ktorými budú stavby označené.
Prehľad zastávok, ktorých čaká výmena prístrešku MHD, zverejnilo mesto na svojej webstránke.
