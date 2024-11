Prešov spustil druhé kolo dotazníkov k parku na Masarykovej

Prešov 6. novembra (TASR) - Mesto Prešov spustilo druhé kolo participácie na podobe budúceho mestského parku na Masarykovej ulici. V rámci jesenného kola sa v októbri uskutočnilo ďalšie pootvorenie parku pre verejnosť, tentokrát cielene aj pre žiakov základných škôl. V utorok (5. 11.) radnica spustila tiež druhé kolo dotazníka pre verejnosť, v ktorom môžu bližšie vyšpecifikovať svoju podobu o budúcom parku v širšom centre mesta. Potrvá do 19. novembra. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



Park na Masarykovej ulici sa po približne 20 rokoch vrátil do majetku mesta. Ešte vo februári 2024 o tom rozhodli mestskí poslanci.



"Prvé kolo participácie obyvateľov mesta pri tvorbe nového parku prebehlo v úvode leta počas konania Dní mesta Prešov 2024, kedy v rámci sprievodných aktivít mohli do parku nazrieť, absolvovať jeho komentovanú prehliadku a zároveň sa mohli zapojiť do dotazníkového prieskumu, v ktorom definovali svoje potreby v rámci zelene v meste," povedal Hudák.



Mesto spustilo aj v rámci jesenného kola participácie možnosť zapojiť sa do online dotazníkového prieskumu, ktorým chce získať od obyvateľov ich postrehy a informácie o potrebách, ktoré by podľa nich mal budúci park na Masarykovej ulici naplniť. Jednotlivé otázky v dotazníku sa budú týkať najmä možností využívania parku počas celého roka s ohľadom na ročné obdobia. Záujemcov o participáciu čaká zhruba 20 otázok.



Získané dáta budú zapracované do podkladov na architektonickú súťaž, v ktorej bude mesto hľadať ten najlepší projekt budúceho parku na Masarykovej ulici.



"Participácia pri parku na Masarykovej nemá byť ojedinelým prípadom, zapájať ľudí viac do tvorby verejných priestranstiev bude našou ambíciou aj naďalej. Vypočutie potrieb a nápadov verejnosti sa ukázalo aj v iných mestách a krajinách ako mimoriadne efektívne pri zadávaní parametrov na projekty. Budú to koniec-koncov práve obyvatelia mesta, ktorí využijú tieto nové priestory verejnej zelene v najväčšej miere. Ak tam nájdu presne to, čo od parku v meste očakávajú, budú tam chodiť radi, mať k nemu vzťah a budú ho udržiavať v čistote," povedal primátor mesta Prešov František Oľha.



Bližšie informácie o dotazníku sú zverejnené na webstránke mesta Prešov.