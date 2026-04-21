Prešov spustil online hlasovanie o participatívnom rozpočte
Autor TASR
Prešov 21. apríla (TASR) - Mesto Prešov spustilo online hlasovanie verejnosti o projektoch zapojených do participatívneho rozpočtu. Do finálneho výberu postúpilo osem projektov. Novinkou je v rámci tretieho ročníka hlasovanie cez aplikáciu Môj Prešov. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák.
„Každým rokom sa snažíme vychytať nejaké tie nedostatky z minulých ročníkov a optimalizovať participatívny rozpočet tak, aby bol zaujímavý, priniesol ďalšiu vlnu nových projektov a doručil pozitívne zmeny do jednotlivých lokalít v rámci mesta. V roku 2026 je na participatívny rozpočet schválených 60.000 eur, pričom pri investičných projektoch si môžete požiadať o príspevok až do výšky 10.000 eur, čo už otvára širšie možnosti realizácie,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Postup, ako je možné hlasovať, je zverejnený na webstránke mesta. Hlasovanie je prístupné do piatka (24. 4.) do 17.00 h. Výsledky budú zverejnené v stredu (29. 4.).
Prehľad projektov, ktoré sa v treťom cykle participatívneho rozpočtu mesta Prešov dostali do online hlasovania verejnosti, nájdu záujemcovia rovnako na webstránke mesta.
