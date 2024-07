Prešov spustilo verejnú súťaž na vizuálnu identitu Futbal Tatran Arény

Prešov 17. júla (TASR) - Mesto Prešov spustilo verejnú súťaž na vizuálnu identitu a dizajnmanuál Futbal Tatran Arény (FTA), ktorá je aktuálne vo výstavbe. Verejná súťaž má podľa hovorcu mesta Michala Hudáka priniesť ucelený a atraktívny vizuálny koncept, ktorý bude reprezentovať štadión a jeho aktivity.



"Logo robí prvý dojem. A ten môže byť len dobrý alebo zlý. Preto je kľúčové mať dobrú vizuálnu identitu, ktorá by podľa mňa mala byť moderná, autentická a mala by vo svojej jednoduchosti povedať všetko, čo pre nás Prešovčanov tento futbalový štadión znamená," uviedol konateľ FTA Rastislav Mochnacký.



Podľa zadania verejnej súťaže by budúce logo FTA malo byť originálne, pútavé a ľahko zapamätateľné. Malo by reprezentovať hodnoty štadióna, ako sú tradícia, vášeň pre futbal a hrdosť na Prešov a jeho širší región.



"Pozornosť verejnosti a médií sa doposiaľ sústredila výhradne iba na samotnú hrubú stavbu nového futbalového štadióna. No dôležitou súčasťou najväčšej športovej arény v Prešove bude aj jej vizuálna identita, s ktorou sa bude spájať a ktorá nás bude reprezentovať napríklad aj na blížiacich sa európskych majstrovstvách do 21 rokov," povedal primátor mesta Prešov František Oľha.



Medzi súťažné výstupy, ktoré budú musieť dizajnéri pripraviť, patria napríklad návrhy budúcich vizitiek, vstupeniek, návrh vzhľadu orientačného informačného systému či webovej stránky FTA. Záujemcovia môžu svoje návrhy posielať do 23. augusta 2024 do 15.00 h. Súťažné podmienky sú zverejnené na webstránke mesta.



FTA s kapacitou takmer 6500 miest má spĺňať kritériá UEFA tretej kategórie. Rovnako má byť jedným z dejísk ME vo futbale hráčov do 21 rokov v roku 2025. Stavia ho galantská spoločnosť AVA-stav, s. r. o., za vysúťaženú sumu 21,2 milióna eur bez DPH. Na financovaní sa podieľajú Prešovský samosprávny kraj, mesto Prešov, Slovenský futbalový zväz a Fond na podporu športu.