Štátna vedecká knižnica v Prešove odprezentovala verejný odpočet

Prešov 22. mája (TASR) - Štátna vedecká knižnica v Prešove sa od konca 50. rokov minulého storočia venuje národnostným menšinám, najmä rusínskej a ukrajinskej. Rómsku kultúru knižnica dokumentuje od roku 2013. Vyplýva to z verejného odpočtu knižnice za rok 2022, ktorý odprezentovala v uplynulých dňoch.



V rámci analytického spracovania článkov rusínskej a ukrajinskej periodickej tlače vydávanej menšinou Rusínov a Ukrajincov na Slovensku knižnica vyexcerpovala, respektíve vypísala 1308 bibliografických záznamov z viacerých periodík.



"V minulom roku pokračovala spolupráca so Spolkom ukrajinských spisovateľov na Slovensku na vydaní publikácie Peter Gula (1931 - 1987), ktorej bibliografickú časť sme ukončili u nás v knižnici. Na úseku analytického spracovania rusínskej a ukrajinskej periodickej tlače bola v roku 2022 rozpracovaná ďalšia publikácia venovaná novinárovi, publicistovi, redaktorovi, vedcovi a kritikovi Jánovi Hvaťovi," uviedla riaditeľka knižnice Valéria Závadská.



Súčasťou knižničného fondu sú aj historické tlače, ale aj historický fond časti knižnice Rehole piaristov na Slovensku zo Sabinova, ktorý Štátna vedecká knižnica spravuje.



"Od apríla 2022 pribudla na oddelenie a do študovne plnotextová licencovaná databáza Arcanum Digitheca, ktorá predstavuje najväčšiu digitálnu databázu periodík v Maďarsku. Návštevníci, ktorí ju využili, sa zaujímali o štúdium zdigitalizovaných dokumentov, tlačených zdrojov uhorských, teda maďarských, ale aj slovenských dejín," doplnila vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb a zástupkyňa riaditeľky Valéria Ferková.



Záujem bol podľa jej slov najmä o výročné správy i ročenky škôl, periodickú tlač a e-knihy v maďarskom jazyku. V študovni bol záujem používateľov hlavne o kódexy, cirkevnoslovanské rukopisy, inkunábuly, tlače zo 16. storočia a ďalšie tlače vydané do roku 1918.



Pri dokumentovaní rómskej kultúry sa knižnica v roku 2022 zamerala na výskum rómskych rodinných cimbalových kapiel. Hlavnými výstupmi dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry sú digitálnej kultúrne objekty vo forme videa, audia, fotografií a skenov.



"Snažíme sa nájsť nástroje, prostredníctvom ktorých by sme rómsku kultúru a históriu dostali čo najbližšie k verejnosti. Už od roku 2017 vytvárame vo virtuálnom priestore prehliadky a galérie. V roku 2022 sme sprístupnili virtuálnu výstavu portrétov svetových osobností s rómskym pôvodom, ktorú si môže verejnosť pozrieť zo svojho smartfónu. Virtuálnu prehliadku pamätníkov holokaustu Rómov Ma bisteren! sme doplnili o pamätné miesto v Dunajskej Strede," dodal vedúci centra Roman Čonka.



Centrum okrem spracovania digitálnych kultúrnych objektov organizuje odborné romistické podujatia, realizuje edičnú činnosť a organizuje popularizačné podujatia pre verejnosť.