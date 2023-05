Štátnu vedeckú knižnicu navštívilo vlani viac ako 290.000 návštevníkov

Prešov 17. mája (TASR) - Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove vlani navštívilo 290.389 návštevníkov a zrealizovala 176.478 výpožičiek. Celkovo dosiahla 4101 registrovaných používateľov. Vyplýva to z verejného odpočtu knižnice za rok 2022, ktorý odprezentovala v stredu.



Vo svojom fonde knižnica evidovala ku koncu roka 2022 spolu 650.887 kníh, ktorých hodnota presahuje vyše tri milióny eur. Reálna hodnota fondu je však podľa nej podstatne vyššia vzhľadom na to, že jeho súčasťou sú vzácne historické dokumenty.



V roku 2022 do fondu zaradila 8560 nových kníh, z toho na kúpu 4497 titulov vyčlenila viac ako 111.000 eur. Ako povinný výtlačok im vydavatelia zaslali 3112 kníh.



"Nákup dokumentov v uplynulom roku vychádzal z profilácie knižnice. Zameriavali sme sa na spoločensko-vednú oblasť, pedagogiku, psychológiu, filozofiu, históriu, lingvistiku, literatúru, ekonomiku a právo. Naďalej sme dopĺňali fond dokumentmi z oblasti slavistiky, ukrajinistiky, rusistiky, romistiky, knižnej kultúry, dejín knižnej kultúry, politiky, prírodných vied, školstva, numizmatiky, archeológie, geografie a umenia," uviedla riaditeľka Valéria Závadská.



Knižničný fond bol podľa jej slov v širšom výbere rozšírený aj o študijnú literatúru z odborov manažment, zdravotníctvo, medicína, ošetrovateľstvo, sociálna práca, teológia a rozvoj podnikania.



"Používateľské zázemie knižnice tvorili študenti stredných a vysokých škôl, ale aj pedagogickí zamestnanci vysokých škôl, odborníci z vedy a výskumu, orgány štátnej správy a samosprávy, podnikateľské subjekty, rôzne marginalizované skupiny obyvateľstva aj tretí sektor," spresnila vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb a zástupkyňa riaditeľky Valéria Ferková.



"Náš najaktívnejší používateľ vykonal vlani 1666 rôznych aktivít od vyhľadávania v online katalógu, cez výpožičky, návštevu študovne až po skenovanie. Najstarším členom knižnice bol pán narodený v roku 1934, čiže vlani dosiahol vek 88 rokov. Iný používateľ si v roku 2022 vypožičal 475 kníh a priemerný počet výpožičiek na jedného používateľa za minulý rok je viac ako 19," doplnila Ferková.



Knižnica päť rokov prevádzkuje samoobslužný návratový automat, ktorý využíva technológiu RFID a používateľom slúži nonstop na vrátenie dokumentov požičaných z fondu knižnice. Za rok 2022 bolo prostredníctvom návratového automatu vrátených až 35.878 dokumentov.



Vlani knižnica v rámci projektu Implementácia RFID technológie v knižnici sprístupnila verejnosti samoobslužné výpožičné zariadenie - knihomat. V minulom roku ho využilo 393 používateľov, ktorí si vypožičali 1974 dokumentov.