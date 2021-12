Štedrú večeru dostalo v Prešove viac ako 50 osamelých seniorov

Prešov 28. decembra (TASR) - Viac ako 50 osamelých seniorov dostalo od mesta Prešov štedrú večeru. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, pre hrozbu šírenia ochorenia COVID-19 sa ale tradičná štedrá večera seniorov za jedným stolom spoločne s vedením mesta ani tento rok nemohla uskutočniť.



"Štedrú večeru sme im tak ako vlani pripravili v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK) - územným spolkom Prešov a doručili sme ju priamo do ich príbytkov, vrátane sladkého prekvapenia. Krajšie Vianoce tak malo viac ako 50 osamelých seniorov v Prešove," povedala Šitárová.



Gréckokatolícka charita v Prešove pripravila pre seniorov vankúše v tvare srdca a žiaci Základnej školy na Važeckej ulici v Prešove pripravili vianočné darčeky v rámci iniciatívy "Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?".



Štedrú večeru seniorom navarili a rozviezli zamestnanci SČK - územného spolku Prešov. "K štedrej večeri prispeli aj dobrovoľníci, spolupracujúci so SČK, ktorí napiekli chutné vianočné koláčiky ako sladké prekvapenie k štedrej večeri," dodala Šitárová.