Strechu a strop v ZŠ na Bajkalskej ulici v Prešove opravia

Prešov 11. októbra (TASR) - V najbližších dňoch sa začne s prácami na rekonštrukcii strechy a stropu v pavilóne B v Základnej škole (ZŠ) Bajkalská 29, ktoré sú dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Mesto Prešov už odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi, ktorým je registrovaný sociálny podnik Fruit and berry products. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová.



"Zo statického hľadiska je objekt stabilný, avšak na viacerých miestach vykazuje stavebné kazy, ktoré si vyžadujú riešenie. V rámci prác dôjde k demontáži fotovoltických panelov zo striech, rekonštrukcii strešnej krytiny, spätnej montáži fotovoltických panelov a oprave stropu v interiéri tried v pavilóne B," uviedla Rácová s tým, že vyučovanie v škole bude počas rekonštrukcie prebiehať bez obmedzení v plnom rozsahu.



Na základe zmluvných podmienok má byť výstavba ukončená do polovice januára 2024. Realizácia je financovaná z vlastných zdrojov mesta vo výške 175.405,98 eura.