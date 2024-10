Eurocup 2024: Študenti súťažia v Prešove v príprave miešaných nápojov

Prešov 23. októbra (TASR) - Študenti stredných škôl si v Prešove merajú svoje sily na 29. ročníku medzinárodnej súťaže pre mladých barmanov Eurocup 2024. Po šiesty raz súťaž otvorila priestor aj pre mladých baristov. Podujatie sa koná od pondelka (21. 10.) do stredy v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove. Ako pre TASR uviedol Marek Šebej, zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety, podstatou súťaže je výroba miešaných nápojov, kde študenti vymýšľajú ich rôzne alko a nealko verzie.



Tento rok sa do barmanskej súťaže zapojilo 43 súťažiacich a do baristickej súťaže 15 súťažiacich.



"Tohto roku nás navštívili aj súťažiaci z Českej republiky, ale zvyčajne po iné roky býva, že tých zahraničných škôl máme viac. Z prešovských škôl tu máme zapojené tri stredné školy, kde súťažia šiesti žiaci v barmanskej súťaži a v baristickej súťaži súťažili štyria," priblížil Šebej s tým, že v porote sú členovia Slovenskej barmanskej asociácie.







Ako povedal, pandémia ochorenia COVID-19 im súťaž zastavila. V tomto roku bolo súťažiacich viac ako vlani.



"Myslím si, že gastrosféra, konkrétne barmanstvo a baristika, je zaujímavá pre mladých ľudí, o čom svedčí aj záujem o naše kurzy, ktoré realizujeme. V septembri sme mali 27 účastníkov barmanského kurzu a 24 účastníkov baristického kurzu," dodal Šebej.