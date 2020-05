Prešovských študentov stavebníctva ocenili za ročníkové práce

Prešov 27. mája (TASR) – Zástupcovia Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) a Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove, ktorí sú aj zriaďovateľmi súťaže, v stredu odovzdali ocenenia za najlepšie ročníkové práce desiatim študentom SPŠ stavebnej v Prešove. Informoval o tom člen predstavenstva SKSI Viliam Hrubovčák.



Do súťaže sa mohli zapojiť študenti tretieho a štvrtého ročníka v študijnom odbore staviteľstvo so zameraním na pozemné staviteľstvo, dopravné staviteľstvo a technické zariadenia budov.



"Cieľom súťaže je podporiť prácu na ročníkových projektoch, rozvíjať tvorivosť žiakov a podporovať prípravu na štúdium na vysokej škole. Chceme aj touto formou rozvíjať spoluprácu zástupcov stavebnej praxe a škôl so zameraním na stavebníctvo. Tohtoročné práce boli na vysokej odbornej úrovni," povedal Hrubovčák.



Nominované ročníkové projekty hodnotila päťčlenná komisia, ktorú tvorili zástupcovia Regionálneho združenia SKSI Košice a členovia zo SPŠ stavebnej v Prešove. Hlavnými kritériami, ktorými museli práce prejsť, boli stavebno-technické riešenie práce, grafická úroveň spracovania a nakoniec obhajoba práce. Práce mohli študenti vypracovať ručne alebo s použitím CAD programu, respektíve iného špecializovaného programu.



Vyhlasovatelia súťaže ocenili sedem ročníkových projektov bez určenia poradia. Víťazi troch najlepších projektov získali finančnú odmenu a vecné ceny. Ostatní siedmi súťažiaci sa umiestnili na štvrtom mieste a získali vecné ceny. Odovzdávanie cien sa konalo aj za účasti zástupcov Prešovského samosprávneho kraja.



SKSI združuje takmer 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a viac ako 1000 dobrovoľných členov. Dbá na kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb a zároveň sa podieľa na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. Je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE.