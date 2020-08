Technické služby v Prešove končia druhú kosbu parkovej zelene

Prešov 21. augusta (TASR) – Druhú kosbu parkovej zelene mesta v tomto roku končia v týchto dňoch Technické služby mesta Prešov (TSmP). Na kosenie vyčlenil podnik 25 pracovníkov. Desať kosačiek a osem krovinorezov zatiaľ minulo takmer 1000 litrov benzínu a 3700 litrov nafty.



„Začíname okolo 7:00. Ak je pekne, ťaháme do večera, aj do 17:00 až 18:00. Keď pršalo, museli sme končiť už cez deň," povedala Ingrid Mihaľová z oddelenia obchodnej stratégie a legislatívy TSmP.



Tento týždeň dokončili kosenie v mestskej časti 2 na Nábrežnej ulici a Pod kalváriou, i poslednú časť v Nižnej Šebastovej v mestskej časti 3. Uplynulých desať dní TSmP zároveň začali tretiu kosbu reprezentatívnej zelene, teda parkov a sprievodnej zelene pri hlavných cestných ťahoch.



„Zeleň pri cestných ťahoch je prioritná z hľadiska bezpečnosti. K dnešnému dňu je sprievodná zeleň pokosená v mestských častiach 5, 6 a 7 – Solivar, Šváby, Sekčov a Šalgovík. Momentálne sa nachádzame na Sabinovskej ulici a smerujeme na Sídlisko III," vysvetlila Mihaľová.



Pravidelne tiež monitorujú výbehy pre psov, detské ihriská a kosia tiež v areáloch materských škôl.



„Kosíme presne podľa určeného harmonogramu, ktorý nám zadáva mesto. Obyvatelia sa musia so všetkými pripomienkami obrátiť na mestský úrad," skonštatovala.



TSmP sa podľa nej snažia odstrániť akékoľvek problémy, ktoré môže kosenie priniesť. Po veľkých kosačkách dočisťujú terén popri stromoch, obrubníkoch a chodníkoch pracovníci so strunovými kosačkami. V každej skupine sú aj zamestnanci s plachtou, pomocou ktorej zabezpečujú, aby odskakujúce kamienky nepoškodili okná na autách, alebo aby sa nestalo niečo chodcom na chodníku. Pri kosení popri cestách a chodníkoch pomocou fúkačov udržiavajú čisté komunikácie bez trávy.